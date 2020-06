Daydreamer - Le ali del sogno è una soap opera turca che va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle ore 2 e 50 del pomeriggio. I protagonisti della fiction sono Can, primogenito del proprietario di un'azienda (Aziz), e Sanem, una ragazza che è da poco diventata una sua dipendente. Nonostante sia chiara la forte attrazione tra i due, ad ostacolare il loro amore è Emre, fratello di Can, che fa di tutto per sabotare l'azienda di famiglia servendosi della disponibilità di Sanem. Nella puntata che sarà trasmessa il 22 giugno, Can e Sanem avranno una discussione che li porterà a parlarsi solo per questioni lavorative.

Anticipazioni episodio 9 di lunedì 22 giugno

Emre e Aylin continuano nel loro intento di sabotare l'azienda di famiglia, servendosi dell'aiuto di Sanem che ingenuamente passa loro tutte le informazioni di cui è a conoscenza.

Pertanto nella nona puntata la ragazza e Can hanno una grande occasione per conoscersi meglio, grazie al viaggio che sono costretti a fare insieme. A causa di tutte le cose negative che Emre le ha raccontato,Sanem finirà per avere una pesante discussione con Can e i due arrivano a non parlarsi per un po', se non per motivi lavorativi. Can organizza un servizio fotografico a casa sua con la modella Arzu, ma Sanem, presa da una forte gelosia, fa inciampare la modella. Durante questo servizio fotografico, la modella dimostra sempre di più una forte attrazione nei confronti del ragazzo e fa di tutto per trattenersi a casa sua dopo il lavoro.

Indispettita da ciò, Sanem, sapendo che la modella è allergica alle fragole, ne mette alcune in un cocktail di proposito e glielo fa bere.

In agenzia, nel frattempo, viene fuori un'amara verità: il computer da cui partivano le mail per favorire l'agenzia di Aylin è quello di Leyla, sorella di Sanem.

Nonostante Leyla provi a dimostrare che lei non c'entra in questa faccenda, molti degli altri dipendenti dubitano di lei e della sua lealtà nei confronti dell'azienda.

La lite tra Sanem e Can

Dopo il gesto di Sanem di far cadere la modella, il proprietario dell'azienda decide di affrontarla e di rimproverarla per quanto accaduto.

In seguito a ciò i due hanno un'altra discussione che li porterà alla rottura totale. La ragazza, infatti, è influenzata dal giudizio di Emre nei confronti di Can e non riesce ad essere del tutto obiettiva nei suoi confronti.

Intanto Can continua a non sospettare del fatto che Sanem possa essere la vera spia e, nonostante la discussione, continua a provare un'attrazione per lei. L'ostacolo che incontra sulla strada continua ad essere l'idea che la giovane abbia già un fidanzato. Can non sa che suo fratello continuerà a tramare contro di lui fino a quando non avrà ottenuto tutti i privilegi dell'azienda di famiglia. Sanem continuerà ad essere manipolata da Emre, ma non riesce ad essere indifferente alla forte attrazione che prova nei confronti del suo datore di lavoro.