Prende corpo la settima edizione di Temptation Island. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la data della prima puntata del reality sui sentimenti che andrà in onda in prima serata giovedì 2 luglio. Inoltre sui profili social del programma di Canale 5 sono state condivise le clip video relative alla presentazione ufficiale delle due coppie nip che hanno deciso di mettersi in gioco nel resort di Santa Margherita di Pula.

La 27enne Valeria proverà a dare una svolta al tentennante rapporto con Ciavy. La giovane ha affermato di essere innamorata e non ha trattenuto le lacrime: "Vorrei che tornassimo ad essere quelli che eravamo prima".

Dall'altra parte, il napoletano Antonio vuol dimostrare alla fidanzata, Annamaria, che è maturato e che non ripeterà più i passi falsi del passato.

Temptation Island, ufficializzate due coppie non vip: Antonio e Annamaria a un bivio

Come anticipato da Filippo Bisciglia in un'intervista rilasciata a Fanpage, la settima edizione di Temptation Island si preannuncia scoppiettante tra fidanzati passionali ed altri decisamente fuori dagli schemi. In tal senso, le affermazioni rese dalle coppie nip in sede di presentazione ufficiale fanno intuire che il conduttore avrà il suo bel da fare per frenare i bollenti spiriti e gestire i falò di confronto.

In particolare, la quarantatreenne Annamaria ha deciso di partecipare al reality sui sentimenti per comprendere se il fidanzato, più giovane di dieci anni, è adatto a lei dopo tre anni di alti e bassi.

"Non è una questione di età ma di maturità", ha precisato, sottolineando di aver perdonato spesso i suoi errori per la paura di restare sola. Antonio ha affermato con fierezza di essere napoletano: "L'altra cosa di cui sono sicuro è che mi piacciono le donne". II trentatreenne ha raccontato di aver commesso dei "piccoli errori" in passato e che ha deciso di mettersi in gioco per dimostrare di "aver messo la testa a posto".

Valeria e i tentennamenti di Ciavy: 'Vuole la sua libertà ma finisce col privarmi della mia'

Situazione in bilico anche tra Valeria e Ciavy. La relazione tra i due giovani protagonisti di Temptation Island è iniziata quattro anni fa ma il trentacinquenne finora ha sempre tergiversato quando la fidanzata gli ha parlato di convivenza.

"Vuole la sua libertà ma finisce col privarmi della mia", ha affermato la ventisettenne nel videoclip di presentazione, facendo intuire che il rapporto è tutt'altro che solido. "Vorrei che tra di noi tornasse tutto com'era una volta", ha aggiunto visibilmente commossa e senza fare giri di parole.

Dall'altra parte, Ciavy ha ammesso di aver trovato spesso delle scuse quando la fidanzata le manifestava l'intenzione di andare a vivere insieme: "Ho sempre temporeggiato ed ora ho deciso di partecipare a Temptation per capire se sono davvero innamorato di lei. Lì potrei sbagliare in quanto ci sono molte tentazioni".