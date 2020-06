Non accennano a placarsi i dubbi dei fan di Uomini e donne su uno dei protagonisti assoluti della stagione che si è conclusa i primi di giugno. Nicola Vivarelli, infatti, è costantemente preso di mira sui social network per la conoscenza che sta portando avanti con Gemma Galgani, una signora che ha 44 anni più di lui. A far aumentare i sospetti sulla sincerità del ragazzo è anche la sua scelta di richiedere a Instagram che il suo profilo sia ufficiale e certificato.

Pioggia di critiche per Sirius di Uomini e Donne

Dopo essere stato bersaglio di commenti ironici e di scherno per il legame che sta costruendo con Gemma Galgani, nelle ultime ore Nicola Vivarelli deve fare i conti con nuove pungenti critiche.

I più attenti, infatti, si sono accorti che il profilo Instagram del cavaliere di Uomini e Donne da poco è stato certificato, ovvero vanta la famosa spunta blu nella parte alta.

Questo simbolo serve per garantire ai followers che dietro all'account in questione c'è davvero il personaggio che compare nelle foto o nelle stories, una specie di rassicurazione per chi teme di essere preso in giro da profili fake.

A far storcere il naso alla maggior parte degli internauti, però, è stata soprattutto la mossa che ha fatto il giovane affinché la sua pagina venisse certificata dal popolare social network. Per poter ottenere la spunta blu, infatti, bisogna richiederla e inviare una copia dei propri documenti d'identità per dimostrare di essere i veri possessori dell'account che si vuole verificare.

È stata una consapevole decisione di Sirius, dunque, quella di rendere il suo profilo Instagram pubblico e in linea con quello della maggior parte dei personaggi famosi che, dopo qualche esperienza in televisione, tentano la carriera da influencer.

News su Gemma e Nicola dopo Uomini e Donne

Se il profilo Instagram di Nicola oggi vanta la spunta blu e quasi 100mila follower è sicuramente per merito del suo discusso legame con Gemma.

Da quando il ragazzo ha messo piede negli studi di Uomini e Donne per corteggiare la dama torinese, la sua popolarità è inevitabilmente cresciuta in modo esponenziale, facendolo diventare uno dei personaggi più chiacchierati dell'ultimo periodo.

Se la Galgani è sempre stata piuttosto reticente nel condividere la sua vita privata sui social network, il suo giovane spasimante ogni tanto regala qualche notizia ai curiosi, come una stories nella quale si sentiva la voce della 70enne oppure apprezzamenti a commenti a favore della loro coppia.

Proprio nei giorni in cui sul web impazza l'indiscrezione sui dubbi che starebbero venendo a Gemma su di lui, Sirius ha messo un "mi piace" al pensiero di un fan che si è detto dalla parte di questo rapporto, come a voler confermare che tra loro le cose vanno bene.

Niente Temptation Island per i due di Uomini e Donne

Anche se la conoscenza tra loro prosegue anche dopo la fine di Uomini e Donne, Nicola e Gemma non hanno ancora dato un nome al loro rapporto.

È anche a causa del loro non essere ancora una coppia se la Galgani e Vivarelli non sono nel cast di Temptation Island. Filippo Bisciglia, interpellato sulla chiacchierata partecipazione dei due del Trono Over al reality di Canale 5, di recente ha detto: "Da noi ci sono solo coppie, e loro non mi risulta che lo siano".

Insomma, per rivedere Sirius e la dama torinese in televisione probabilmente si dovrà attendere ancora qualche mese. Salvo cambiamenti improvvisi, entrambi i protagonisti di questa storia dovrebbero far parte del cast della nuova edizione di U&D, ovvero quella che debutterà a settembre pare con un meccanismo inedito (Trono Over e Trono Classico nella stessa puntata).