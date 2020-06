Ci sono delle importanti novità sulla data di inizio degli episodi inediti di Un posto al sole. Se fino a qualche giorno fa c'era il massimo riserbo riguardo a qualsiasi data, da quando sono iniziate le riprese c'è stato un susseguirsi di notizie. L'ipotesi luglio era girata un po' di settimane fa, in parte per una prima dichiarazione del direttore del Centro Produzione Rai di Napoli Antonio Parlati e in seguito per un'indiscrezione fornita da Germano Bellavia (Guido Del Bue). Ogni volta che veniva ipotizzata una data, giungevano poi smentite da parte della produzione di un Un posto al sole generando molta attesa e un po' di confusione tra i fan.

Da poche ore però è arrivata una conferma, che può essere definita perlomeno ufficiosa se non ufficiale, da parte di Federica Castaldi. La Social Media Manager di Upas ha affermato che la soap andrà in onda a metà luglio durante una live Instagram.

Un posto al sole a luglio

La notizia che Un posto al sole sarebbe andato probabilmente in onda a luglio era stata data persino dal Tg1 il giorno dell'inizio delle riprese. Nonostante si parlasse solo di possibilità pare proprio che ci sia stato grande impegno per rendere possibile quello che fino a qualche giorno fa sembrava impossibile. Questa data sarebbe quindi diventata una realtà e, considerato che a breve usciranno i nuovi palinsesti su riviste e testate sul web, a breve dovrebbe esserci l'agognata ufficialità.

Ma è davvero possibile partire a metà luglio? A quanto pare sì, le puntate andranno in onda appena dopo un mese dall'inizio delle riprese in un range di tempo brevissimo. Uno sforzo fatto per premiare l'attesa dei fan e per venire incontro a Rai 3 in forte affanno in quella fascia oraria orfana di Un posto al sole.

Nessuna pausa estiva

A questo punto bisognerà capire quale sarà la data esatta della messa in onda delle nuove puntate di Un posto al sole, visto che, al momento, è stato menzionato solo un generico metà luglio. C'è però un'altra importante novità, che è stata annunciata da Federica Castaldi, durante una live su Instagram con Lorenzo Sarcinelli (ndr l'attore che interpreta Patrizio Giordano).

Queste le sue parole sulla programmazione di Un posto al sole: "Metà luglio, ci siamo quasi, ce la faremo, torneremo senza interruzioni, perché essendoci fermati per tanto tempo, si andrà in onda anche nelle due settimane estive". Quindi la soap tornerà a metà luglio e non ci sarà la solita pausa estiva quindicinale ad agosto, ma si proseguirà con la programmazione che andrà avanti senza nessuna interruzione. In attesa di avere una conferma ufficiale anche dai palinsesti, questa piccola notizia, rivelata in anteprima, non potrà che rendere felici tutti i fan.