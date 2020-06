L’ennesima crisi coniugale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe iniziata ad inizio anno. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, la coppia avrebbe cominciato a litigare sempre più spesso per motivi di gelosia. Inoltre, ci sarebbero anche dei dissapori tra la famiglia della showgirl e quella del campano. Belen attraverso il suo profilo Instagram ha confermato la crisi: “Sono giornate complicate per me”. Il conduttore di Made in sud invece, in una recente intervista ha preferito mantenere il silenzio sulla sua vita privata.

L’indiscrezione del settimanale Oggi

Il settimanale diretto da Umberto Brandani ha cercato di fare chiarezza sull’allontanamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Stando alle indiscrezioni della rivista di Gossip, sarebbero vari i motivi sulla crisi della coppia: dalle avventure del ballerino, alla gelosia della soubrette fino a passare ad una sorta di guerra tra famiglie. Sulle pagine del settimanale ‘Oggi’ si legge che, la crisi tra i due sarebbe iniziata a gennaio. Ad allontanare la coppia sarebbe stata l’attitudine del ballerino a concedersi della avventure. Durante il periodo di convivenza forzata, le scenate di gelosia da parte di Belen sarebbero aumentare. Addirittura, la showgirl avrebbe cominciato a controllare assiduamente il telefono del marito, dove avrebbe trovato delle bugie e delle frequentazioni ambigue.

I dissapori tra famiglie

Un altro dei motivi che potrebbe aver portato i due coniugi all’allontanamento, potrebbe essere una sorta di faida tra la famiglia De Martino e la famiglia Rodriguez.

La prima avrebbe un ruolo più marginale; la seconda invece sarebbe onnipresente nella vita di Belen. Addirittura, la mamma della showgirl avrebbe deciso di andare a vivere nello stesso condominio della coppia. Ad aggiungersi ai vari dissapori tra famiglie, ci sarebbe anche il pessimo rapporto tra Stefano De Martino e Jeremias Rodriguez.

Scendendo nel dettaglio, il fratello di Belen non avrebbe gradito il ritorno di fiamma con il conduttore campano. In passato Jeremias e Stefano avrebbero avuto delle forti discussioni, tanto che avrebbero smesso di parlarsi per anni. Ed è proprio Jeremias che da qualche giorno a questa parte, attraverso il suo profilo Instagram sta mandando delle frecciatine senza destinatario.

Martedì 2 giugno, Jeremias in una stories ha affermato: “Avere non è amore”, con tanto di parola ‘amore’ scritta a lettere cubitali. Chi invece, sta scegliendo la via del silenzio sull’ennesima crisi di coppia è Cecilia Rodriguez. Quest’ultima ancora non sarebbe riuscita a vedere la sorella Belen, perché bloccata in Trentino con Ignazio Moser.