L’ex cavaliere di Uomini e donne Juan Luis Ciano è stato intervistato dal sito Fanpage e nell'occasione ha commentato la nuova frequentazione di Gemma Galgani con il 26enne Nicola Vivarelli, ritenendo che l’ufficiale di marina sia andato in trasmissione solo per visibilità.

L’italo-venezuelano è stato in trasmissione solo per qualche settimana per corteggiare la Galgani, ma il corteggiamento si è interrotto bruscamente. Anche su Ciano furono gettate molte ombre, tra le tante quella della ricerca di notorietà.

Ciano su Gemma e Sirius

Grazie alla frequentazione di Gemma e Nicola, Uomini e Donne sta registrando degli ascolti importanti, superando il 23% di share.

I 44 anni di differenza di età che divide il cavaliere e la dama hanno creato un vespaio di polemiche, che sono destinate ad alimentarsi ancora.

Dopo le dichiarazioni dell’ex compagno di Gemma, Giorgio Manetti, arrivano puntuali anche quelle dell’ex corteggiatore della Galgani, Juan Luis Ciano, intervistato da Fanpage.it.

L’Italo-venezuelano è convinto che la storia tra Gemma e Nicola sia per la dama solo uno show. L’ex cavaliere ha puntato poi il dito contro la differenza d’età tra i due, sottolineando il fatto che Nicola, da un punto di vista anagrafico, potrebbe essere il nipote di Gemma.

Tra Ciano e la torinese c’erano 13 anni di differenza, infatti il napoletano ha 58 anni. Ma questa differenza d’età per Juan Luis è accettabile, anzi Ciano ha rivelato di essere andato a Uomini e Donne confidando sul fatto che una donna più grande potesse dargli qualcosa in più.

Juan Luis: 'Ho capito che Gemma era falsa'

Secondo Ciano, Gemma si sarebbe prestata a tutto questo per motivi di scena e spettacolo, perché in realtà la dama è molto diversa da come la vediamo al Trono Over, in tal senso le sue parole: "E' in trasmissione per fare uno show".

Ciano poi ha puntato nuovamente il dito contro la dama, che in passato aveva raccontato a modo suo la notte in albergo passata insieme a Juan Luis.

Ciano ha ribadito che lui e Gemma hanno passato quella notte abbracciati, poi l’indomani la dama lo avrebbe accompagnato in stazione e salutato normalmente.

Il racconto che invece fece Gemma in studio lo colpì molto proprio perché non rispondente - a suo dire - alla verità. Dopo la versione data da Gemma in trasmissione, Juan Luis ha capito che "Gemma è una persona falsa".

Secondo l’ex cavaliere questo atteggiamento di Gemma è frutto di una ripicca per delle aspettative disattese.

Juan Luis ha dichiarato a Fanpage che forse Gemma si aspettava un bacio alla francese e dei rapporti intimi. Siccome lui non si è prestato a questo gioco, allora successivamente è stato dipinto come la persona che era andata in trasmissione solo per speculare sulla notorietà della dama.

Le accuse contro la Galgani

Secondo il cavaliere, Gemma segue sempre lo stesso copione: dopo l’arrivo del corteggiatore, lei si invaghisce, quindi scatta la fase della gelosia e della pretesa del bacio.

Anche con Nicola sarà lo stesso, ma se il 26enne dovesse andare via, secondo Ciano, la dama ci rimarrà male, anche se sarà subito pronta a conoscere il prossimo corteggiatore.

Su Nicola, Ciano ha detto di non essere convinto della sua sincerità nei confronti della torinese, perché alla fine Gemma ha sempre 71 anni. Dopo l’uscita di Ciano dalla trasmissione, i due non si sono più sentiti.

Ciano ha poi dichiarato di non essere più disponibile a ritornare in trasmissione perché lì ci sono persone in cerca di visibilità e non amore.

L’italo-venezuelano ha poi sottolineato il fatto che Nicola rimarrà in trasmissione fino a quando cadrà il divieto del distanziamento sociale, poiché sarà messo davanti alla scelta di baciare o meno la Galgani o avere con questa un rapporto fisico.

Juan Luis ha poi rilanciato le frecciatine al vetriolo dicendo: "Lo vedo convinto a sacrificarsi" quindi ha aggiunto che Nicola giungerebbe ad avere un rapporto intimo con Gemma.

Ciano ha scelto di parlare di sacrificio non a caso, in quanto secondo lui un ragazzo di 25 anni non può realmente essere attratto da una donna di 70 anni.

Poi Ciano si è lanciato a dare delle interpretazioni psicologiche, dicendo che forse Nicola ha bisogno di una figura materna, anche se secondo lui tutta questa faccenda è diseducativa.