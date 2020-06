'Daydreamer - Le ali del sogno' debutterà mercoledì 10 giugno e andrà ad occupare lo spazio di 'Uomini e Donne' che concluderà la sua stagione televisiva il 9 giugno. La fiction turca con Can Yaman e Demet Özdemir inizierà perciò con una 'settimana corta' di soli tre giorni per poi continuare dal 15 giugno con una programmazione regolare dal lunedì al venerdì alle 14:45. Stando alle anticipazioni delle puntate in onda dal 10 al 12 giugno, i telespettatori italiani conosceranno la protagonista femminile di 'Daydreamer', Sanem Aydin, un'aspirante scrittrice che troverà lavoro presso l'agenzia pubblicitaria Divit.

Qui conoscerà due fratelli, il ribelle Can e il serioso Emre.

Prima settimana di programmazione per 'Daydreamer - Le ali del sogno', trame dal 10 al 12 giugno

La soap 'Daydreamer' andrà in onda a partire dal 10 giugno. Le prime tre puntate (da mercoledì 10 a venerdì 12) faranno conoscere al pubblico di Canale 5 i due protagonisti della serie, l'aspirante scrittrice Sanem Aydin (Özdemir) e il fotografo di fama mondiale Can Divit (Yaman), insieme ovviamente a tutti gli altri personaggi che animeranno le vicende di 'Daydreamer'. Sanem sogna di diventare scrittrice e di trasferirsi alle Galapagos, mentre Can è uno spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Le anticipazioni rivelano che, una volta rientrato ad Istanbul, il giovane fotografo dovrà prendere il posto del padre e dirigere l'agenzia pubblicitaria di famiglia insieme al fratello Emre, serio e dedito al suo lavoro di contabile.

Sanem dà una mano al padre nella drogheria di famiglia ma, per rendersi autonoma, deciderà di fare un colloquio presso l'azienda dove già lavora la sorella Leyla, proprio quella dei Divit. La giovane protagonista otterrà il posto e inizierà a lavorare nell'agenzia dove conoscerà Can: tra i due neanche a dirlo scatterà subito la scintilla.

Durante la festa organizzata per celebrare i 40 anni dell'azienda, si presenterà un ospite poco gradito che cercherà di screditare Aziz Divit, il padre di Emre e Can. Quest'ultimo, spinto dalle circostanze, deciderà di imporre nuove misure di sicurezza.

Can Yaman torna protagonista su Canale 5 con 'Daydreamer - Le ali del sogno'

L'attore Can Yaman sarà dunque protagonista su Canale 5 della nuova serie 'Daydreamer - Le ali del sogno', in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14:45. Attesissima dai fan dell'attore turco che lo scorso anno è diventato popolare in Italia con 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore', la fiction verrà trasmessa con puntate in formato soap e racconterà la tormentata storia d'amore tra Can e Sanem. Mediaset ha grandi aspettative su 'Daydreamer' per via del successo riscosso dall'attore nei panni di Ferit Aslan. A tal proposito, nel cast della nuova serie il pubblico ritroverà l'attrice Öznur Serceler che in 'Bitter Sweet' interpretava Fatoş.