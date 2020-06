I The Kolors ed il loro frontman Stash, dopo aver conquistato la finale, hanno deciso di rinunciare al loro posto. Stash ha speigato la scelta in un video postato sui canali social del programma di canale 5 e, dopo qualche ora, gli altri tre finalisti (Michele Bravi, Irama ed il ballerino Alessio) hanno scelto la persona che andrà a sostituire i The Kolors nella finale di venerdì 5 giugno: si tratta del ballerino di latino americano Umberto Gaudino. In questo modo le due discipline (canto e ballo) saranno perfettamente equiparate con due cantanti e due ballerini, seppur di generi diversi.

La rinuncia dei The Kolors

Il cantante Stash (nome d'arte di Antonio Fiordispino) ha spiegato di dover molto al programma Amici perchè, dopo aver vinto nel 2015 con i The Kolors, è diventato anche professore del programma negli ultimi due anni. Il ragazzo ha detto anche che molti talenti che hanno preso parte ad Amici Speciali (versione rivisitata ed i cui proventi andranno tutti in beneficenza per affrontare l'emergenza sanitaria) lui li ha visti crescere artisticamente (come i vincitori delle ultime due edizioni: il cantante lirico Alberto Urso e la cantante di 'Chega' Gaia Gozzi).

Stash ammette, quindi, di aver ripensato al suo posto in finale appena terminata la puntata della semifinale: 'Io di opportunità da questo posto ne ho già avute tante' ha affermato Stash.

Il gruppo sarà, comunque, presente nella puntata della finale così come tutti gli artisti che hanno partecipato alla 'gara' ma i tre finalisti rimasti hanno dovuto fare un nome in sostituzione di quello dei The Kolors. Irama, Michele Bravi e Alessio hanno, quindi, deciso di comune accordo di scegliere il ballerino Umberto come compagno di finale.

La finale di venerdì 5 giugno: J-Ax ospite

A contendersi la coppa, simbolica vista la finalità del programma ma pur sempre importante, saranno, quindi, due ballerini e due cantanti. Tutti i concorrenti delle puntate saranno presenti e si esibiranno a supporto dei quattro finalisti.

La finale vedrà anche il ritorno di un volto noto del programma: il rapper J-Ax che negli scorsi anni è stato coach e leader delle squadre.

L'ex componente degli articolo 31 ha già inciso due singoli che ci accompagneranno nell'estate 2020: 'Quando quando quando' insieme ad Alberto Urso (vincitore di un'edizione di Amici) e 'Una voglia assurda'. J-Ax presenterà proprio quest'ultimo brano sul palco di Amici: una canzone che parla di rinascita dopo il lockdown e di ritorno alla normalità. Presenti in studio anche i quattro giudici: Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello e Sabrina Ferilli.