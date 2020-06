Gli spoiler della nota soap opera Beautiful prospettano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio su Canale 5, Liam e Hope, interpretati rispettivamente da Scott Clifton e da Annika Noel, saranno ormai pronti a concludere la loro storia d'amore e decideranno di annullare il matrimonio. Brooke cercherà di far cambiare idea alla figlia, ma la giovane Logan spiegherà nel dettaglio le ragioni della sua decisione. In seguito, Xander sarà assai desideroso di rivelare tutta la verità a Hope riguardo Beth, ma Zoe farà di tutto per ostacolarlo.

Nel frattempo Florence Fulton sarà notevolmente soddisfatta per aver confessato a Thomas che Beth è ancora viva. La donna, infatti, sarà sicura che il giovane Forrester racconti tutto a sua sorella Steffy. Più tardi Zoe sarà parecchio preoccupata che la situazione possa sfuggirle di mano, così penserà ad un modo per impedire a Thomas di parlare con Hope.

Brooke parla con Hope

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 29 giugno al 3 luglio, Hope e Liam decideranno di firmare l'annullamento del matrimonio una volta per tutte. Nel frattempo, Thomas costringerà Florence Fulton a dire tutta la verità alla giovane Logan riguardo la piccola Beth, la quale in realtà è viva. Successivamente, Brooke parlerà con Hope e le consiglierà di ragionare meglio sulla sua situazione sentimentale con Liam, ma la donna spiegherà a sua madre tutte le motivazioni della sua scelta assai drastica, così la Logan comprenderà meglio le sue ragioni.

Frattanto Xander confesserà a Zoe di sapere la verità riguardo Beth e gli dirà di voler fare qualcosa per sistemare la questione.

Zoe in ansia

Zoe sarà notevolmente in ansia a causa di ciò che potrebbe succedere dopo che Xander ha saputo tutta la verità, pertanto cercherà di convincere l'uomo a mantenere il segreto riguardo la figlia di Hope.

Xander, però, non vorrà essere complice di una bugia tanto grande, bensì vorrà che Hope venga a sapere il prima possibile che Beth è ancora viva ed è stata adottata da Steffy. Frattanto, Zoe farà di tutto per fargli cambiare idea. Successivamente, Florence sarà felice di aver raccontato il segreto riguardo la piccola Beth a Thomas, poiché sarà convinta che l'uomo abbia in mente di rivelare il tutto a sua sorella Steffy affinché tutto torni alla normalità e Hope possa riabbracciare la sua bambina creduta morta.

Intanto Zoe cercherà un modo per evitare che Thomas racconti qualcosa a Steffy.

Dove guardare in streaming online le puntate di Beautiful

Nell'attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di Beautiful, si possono rivedere in streaming online alcuni degli episodi già andati in onda in tv registrandosi gratuitamente sul sito dedicato MediasetPlay.it. All'interno della piattaforma, oltre alle puntate della serie americana, si trovano anche altri contenuti interessanti, come i video clip riguardanti le trame e i personaggi di Beautiful.