Patrizio Rispo, interprete di Raffaele Giordano nella soap Un posto al sole, è intervenuto nel programma L'Italia che fa su Rai 2, condotto da Veronica Maya. L'attore, icona della soap ambientata a palazzo Palladini, ha voluto tranquillizzare tutti i fan di UPAS, annunciando che si stanno coniugando le direttive di governo della Rai, con le esigenze del cast. Rispo ha aggiunto che le riprese stanno quasi per ricominciare. Veronica Maya ha sottolineato che, come il programma da lei condotto, Un posto al sole tratta di temi sociali e di attualità. Intanto, continuano a rincorrersi nuove ipotesi e rumors sul ritorno di Un posto al sole in tv.

Il centro di produzioni Rai di Napoli si starebbe preparando.

Intanto, il 15 giugno riparte Made in Sud, dopo la pausa sopraggiunta a causa della pandemia da coronavirus. Secondo le ultime voci di corridoio, è probabile che in quella data possano ripartire anche le riprese di Un posto al sole. Si ipotizza, inoltre, che le riprese possano essere girate in esterna, per ridurre il rischio di contagi. Tuttavia, come leggiamo da Solo Donna, ammesso (e non concesso) che le riprese inizino presto, è difficile prevedere la futura messa in onda delle nuove puntate.

Un posto al sole, l'annuncio di Patrizio Rispo

In collegamento con lo studio di L'Italia che fa condotto da Veronica Maya, Patrizio Rispo ha rilasciato il seguente aggiornamento riguardo le riprese di Un posto al sole: "Stiamo per coniugare le direttive di governo Rai con le nostre esigenze.

Stiamo per ripartire". Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese delle nuove puntate di Un posto al sole potrebbero iniziare il 15 giugno, la stessa data in cui ripartirà Made in sud. Tuttavia, è difficile comprendere quando vedremo in tv le nuove puntate. Di solito, prima del blocco a causa della pandemia, le riprese degli episodi venivano girati 30-45 giorni prima della messa in onda su Rai 3.

Vista l'eccezionalità del momento, potrebbero esserci delle modifiche sulla tabella di marcia, ma per ora è tutto in forse.

I nuovi episodi forse a settembre

Secondo un'altra indiscrezione proveniente da TV Blog, le nuove puntate di Un posto al sole potrebbero andare in onda a settembre, precedute tuttavia da una non meglio specificata sorpresa pensata per i fan.

Ad ogni modo, bisognerà attendere conferme a quelle che per ora rimangono soltanto ipotesi, in quanto la produzione non è intervenuta con nessun comunicato ufficiale, almeno per il momento. Alcuni attori e persone che hanno contatti diretti con lo staff di UPAS avrebbero raccomandato sui social di fare molta attenzione alle voci che circolano in rete, in quanto nemmeno loro hanno chiara la situazione.