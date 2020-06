Juan Luis Ciano è finito al centro dei Gossip per un like ad un commento che una sua fan ha fatto sul suo profilo Instagram, definendo in modo negativo Gemma. L'ex corteggiatore della dama torinese, oltre ad aver messo mi piace alle parole della follower, ha anche ringraziato per le parole scritte dalla fan.

Juan Luis Ciano apprezza commenti negativi nei confronti di Gemma Galgani

Juan Luis Ciano ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di suo figlio Giuseppe, dicendosi orgoglioso di lui. Sotto alla foto del figlio del dentista napoletano, ci sono stati numerosi cuoricini di apprezzamento e centinaia di commenti.

Qualche follower dell'ex cavaliere di Uomini e Donne ha scritto commenti negativi nei confronti di Gemma Galgani. Una fan ha detto: "A volte mi domando come un uomo del tuo calibro, bello, intelligente, di classe ed altro, abbia potuto seppur per poco interagire con quella mezza donnetta ridicola e petulante. Tu meriti il meglio." Oltre al like di approvazione, Juan Luis ha risposto: "Grazie delle sue parole".

I commenti dei follower di Juan Luis e i suoi like

Sotto la foto del figlio di Juan Luis un'altra fan ha scritto: "Se lo vede Gemma". Anche in questo caso Ciano ha lasciato un 'mi piace' segno di apprezzamento. La frase pubblicata dalla follower dell'ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, faceva riferimento alla giovane età del figlio del dentista napoletano e, vista l'attuale frequentazione della Galgani con un modello ventiseienne, la dama torinese, a detta della fan, avrebbe potuto gradire il figlio di Juan.

Un'altra fan ha pregato il dentista napoletano di non mandarlo in trasmissione in quanto c'era ancora Gemma, un'altra follower ha scritto: "Pensa se lo facevi conoscere a Gemma, ti mollava subito per tuo figlio". I commenti hanno ricevuto tutti un mi piace da Ciano.

La frequentazione fra Gemma e Nicola Vivarelli non è ben vista, ma prosegue

Juan Luis Ciano è solo una delle tante persone che non vedono di buon occhio la frequentazione fra Gemma e Nicola Vivarelli. Anche un altro ex della Galgani, Giorgio Manetti, in questi giorni ha detto la sua riguardo la conoscenza la dama torinese e il marinaio.

L'ex cavaliere fiorentino ha detto che non ritiene possibile che un ragazzo di ventisei anni possa essere attratto da una donna di settant'anni. Nonostante la conoscenza fra il giovane modello toscano e Gemma non trovi l'approvazione nella maggior parte delle persone, sia Nicola che la Galgani hanno deciso, al momento, di proseguire la loro frequentazione. Uomini e donne terminerà martedì 9 giugno, per riprendere poi a settembre, non resta altro che vedere se la frequentazione fra il ragazzo e Gemma proseguirà anche questa estate.