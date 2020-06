Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Una Vita. La TV Soap, che da tempo appassiona milioni di spettatori, di recente, ha subito un cambio nel palinsesto televisivo. Infatti, oltre all'appuntamento su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14:10, si è aggiunto pure quello del sabato, in prima serata su Rete 4.

Nella settimana dal 29 giugno al 4 luglio, verranno celebrati due funerali: quello di Eduardo e quello di Samuel. Genoveva, sconvolta dalla morte del marito, deciderà di vendicarsi su tutti coloro che hanno impedito la loro fuga. Intanto, la malattia di Lucia si aggraverà sempre di più.

Anticipazioni degli episodi di Una vita dal 29 giugno al 4 luglio: Lucia si preoccuperà per il futuro di Mateo

Nei prossimi episodi di Una Vita, Samuel si troverà in una situazione di grande difficoltà. Infatti, una lettera proveniente da Marlen confermerà il suo timore più grande: Cristobal è in procinto di arrivare ad Acacias. L'uomo penserà che l'unico modo per proteggere Genoveva sia quello di fuggire e di far perdere le loro tracce. Ovviamente, per poter partire, avrà bisogno di denaro e quindi chiederà un prestito a Felipe e a Lucia, ma due non saranno disposti ad accettare

Nel frattempo, Lucia, consapevole di dover morire, temerà per il futuro di Mateo. L'idea di lasciarlo solo con Eduardo, infatti, la turberà enormemente.

Una Vita, spoiler al 4 luglio: Eduardo muore per un malore improvviso

Nelle puntate di Una vita dal 29 giugno al 4 luglio, Ursula cercherà di tranquillizzare Lucia dicendole che farà di tutto per impedire che Mateo debba crescere con Eduardo. Sorprendentemente, poche ore dopo da quella promessa, Eduardo morirà improvvisamente.

Sembrerà che la causa risieda in un malore inaspettato, ma in realtà Ursula saprà molto di più di quanto non vorrà ammettere.

Intanto Samuel, abbandonato da tutti, proverà a risolvere i suoi problemi economici ricorrendo a un sotterfugio. Durante il funerale di Eduardo, di nascosto, entrerà nell'attività di Lolita e ruberà tutto il denaro raccolto dai vicini e destinato alla beneficenza.

Samuel, però, non riuscirà a passare inosservato come sperato, perché Susana lo coglierà sul fatto e correrà ad avvertire tutti i suoi amici.

Trame delle puntate di Una Vita in onda dal 29 giugno al 4 luglio: Genoveva giura vendetta

Samuel e Genoveva si troveranno in mezzo a una vera e propria spedizione punitiva. L'uomo, per cercare una via di fuga, appiccherà un incendio in modo da causare scompiglio. Però comparirà Cristobal che sparerà a Genoveva. Samuel, capendo subito le intenzioni dell'uomo, farà da scudo alla sua amata e sarà colpito dal proiettile al posto suo. Purtroppo, per lui non ci sarà nulla da fare e morirà in strada.

I vicini, che non si sarebbero mai aspettati un simile esito, rimarranno sconvolti dall'accaduto e chiederanno scusa per aver bloccato la loro fuga.

Genoveva, però, non riuscirà a perdonarli e, dopo essersi chiusa in casa, impedirà a tutti di vedere il corpo di Samuel.

Genoveva sarà l'unica a presenziare al funerale di Samuel. Con la rabbia nel cuore, giurerà vendetta a tutti gli abitanti di Acacias. Intanto, le condizioni di salute di Lucia peggioreranno sempre di più.