Intrighi, colpi di scena e intrecci amorosi non mancano mai nella soap opera Una vita. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente svelano che la morte di Samuel Alday (Juan Gareda) svelerà il vero volto di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Quest’ultima, ancora arrabbiata con gli abitanti di Acacias 38 per essersi rifiutati di aiutare lei e il suo defunto consorte, si servirà della complicità del nuovo compagno Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) per attuare la sua spietata vendetta.

La dark lady, dopo aver messo fine all’esistenza della sua migliore amica Marlen (Elisabet Altube), farà di tutto per convincere i paesani a investire i propri risparmi al Banco Americano di cui il neo marito è socio.

Una Vita, spoiler: Cristobal sparisce dalla vita di Genoveva grazie ad Alfredo

Negli episodi che i telespettatori hanno già seguito in Spagna lo scorso anno, e che i fan italiani avranno modo di vedere prossimamente, Genoveva dimostrerà di essere più cattiva di Ursula. Tutto avrà inizio quando la donna rimarrà vedova, infatti suo marito Samuel morirà al suo posto per mano di Cristobal Cabrera. La nuova dark lady della soap, dopo aver fatto perdere le sue tracce per non aver accettato il decesso del consorte, farà ritorno ad Acacias 38, ma non sarà da sola. La donna si presenterà nel quartiere iberico al fianco del nuovo compagno Alfredo Bryce, che per cominciare le darà una mano a sbarazzarsi in modo definitivo dell’assassino del gioielliere.

Cristobal accetterà di sparire dalla vita di Genoveva, non appena il banchiere gli darà una grossa somma di denaro.

Successivamente Alfredo continuerà ad aiutare la moglie a portare al termine la sua vendetta e ciò avverrà quando vedrà il corpo senza vita di Marlen. Quest’ultima verrà uccisa proprio da Genoveva, in quanto ha cercato di far venire alla luce l’omosessualità di Alfredo.

I coniugi Bryce ingannano gli abitanti, il sospetto di Felipe

Sarà sempre più chiaro che Genoveva e il consorte si sono sposati soltanto per interesse. Grazie al fatto che Alfredo è socio del Banco Americano, la coppia si prenderà gioco dei cittadini facendogli credere che la banca sta attuando una serie d'investimenti che possono far incrementare il denaro investito in poco tempo.

Questa prospettiva positiva susciterà la curiosità di Rosina, che non perderà tempo per mettere al corrente della novità il marito Liberto e Susana. Anche Antonito e Felicia Pasamar cadranno perfettamente nella trappola di Alfredo, visto che crederanno di poter ottenere dei benefici. Gli unici a non fidarsi dell’astuto banchiere, invece, saranno Ramon e Felipe: il vedovo di Trini non avrà abbastanza soldi dopo aver trascorso dieci anni in prigione, mentre l’avvocato noterà gli strani atteggiamenti dei coniugi Bryce.

Genoveva e Alfredo rischieranno di essere smascherati da Felipe, quando rimarranno da soli al termine di una loro festa organizzata per parlare della sopracitata banca. La dark lady e il nuovo marito faranno salti di gioia, con la convinzione di avere tutte le carte in regola per far cadere in rovina l’intero quartiere.