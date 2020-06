Nei prossimi episodi italiani della popolare serie televisiva Una vita il pubblico familiarizzerà con il volto di Cristobal Cabrera (Antonio Chinazo), un uomo legato a Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Il nuovo arrivato farà vivere dei momenti di grande terrore a Samuel Alday (Juan Gareda) e alla moglie, dopo la sparizione del suo scagnozzo Ariza. Il pericoloso individuo farà venire alla luce il passato della nuova consorte del gioielliere, fuggita da lui senza essere stata riscattata. Il figliastro di Ursula Dicenta dovrà dare un’ingente somma di denaro al suo ricattatore, per non separarsi dalla propria amata.

Purtroppo nessuno degli abitanti avrà pietà di Samuel, quando cercherà di farsi concedere un prestito.

Una Vita, spoiler: Samuel e Genoveva ricattati

Nelle puntate già trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE lo scorso anno e che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Samuel e Genoveva non riusciranno a stare tranquilli. Tutto avrà inizio quando ad Acacias 38 giungerà Ariza, un uomo approdato nel quartiere attraverso Marlen la donna a cui la Salmeron ha inviato del denaro. Il nuovo arrivato sin dal primo momento ricatterà l’Alday dicendogli di poter far sapere a Cristobal dove si trovano lui e sua moglie. Ariza si dirà disposto a rimanere in silenzio soltanto se il gioielliere riuscirà a farlo entrare in contatto con il senatore Ojeda Tapia del Marocco, per consentirgli di avviare un’attività specializzata nell’estrazione del ferro delle miniere.

A quel punto il figliastro di Ursula si vedrà costretto a trovare una soluzione per adeguarsi alla volontà del malvivente. Purtroppo Ariza dopo aver parlato con il senatore come desiderava lo ingannerà, e a rimetterci sarà proprio Samuel. Quest’ultimo non avrà altra scelta oltre a quella di saldare i debiti contratti dal suo conoscente, visto che dovrà risarcire il politico con 3.000 pesetas.

La fuga di Ariza, l’Alday chiede aiuto agli abitanti a causa di Cristobal

Non appena di Ariza non ci sarà più nessuna traccia nella cittadina iberica, l’Alday non farà fatica ad accorgersi di essere caduto in un tranello. Il brutto ceffo in effetti abbandonerà la Spagna senza nessun preavviso. Per fortuna Samuel riuscirà a sbarazzarsi del senatore grazie a Liberto, ma subito dopo farà i conti con un altro imprevisto.

L’improvvisa fuga di Ariza infatti verrà colmata dall’arrivo di Cristobal, che esigerà di ricevere una grande quantità di denaro da Samuel e Genoveva. Il new entry si rivelerà essere l’ex protettore della Salmeron, e accetterà di lasciare libera la donna soltanto quando entrerà in possesso dei soldi richiesti. Il fratello di Diego non sapendo come fare per proteggere la sua dolce metà inizierà a chiedere aiuto agli abitanti di Acacias 38, ma sfortunatamente chiunque gli volterà le spalle compresi Felipe e il Seler.