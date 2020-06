Uno storico protagonista della soap opera Una vita, nei prossimi episodi in onda in Italia, farà un gesto inaspettato. Si tratta di Samuel Alday (Juan Gareda), che finirà in ospedale dopo aver salvato la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Il gioielliere, in un momento così tragico, dimostrerà di essere cambiato, dato che si pentirà delle crudeli azioni commesse in passato.

Dagli spoiler provenienti dalla Spagna si evince che il gioielliere rivolgerà il suo ultimo pensiero al fratello Diego e alla cognata Blanca Dicenta, visto che chiederà alla sua amata di consegnare alla coppia una missiva da parte sua.

Una vita, spoiler: i coniugi Alday ricattati da Cristobal

Negli episodi della soap Una vita già, trasmessi su Canale 5, si è assistito all’ingresso nelle trame di Ariza, un uomo misterioso che sin da subito ha ricattato i coniugi Alday. Il nuovo arrivato si è detto disposto a non far sapere al suo capo Cristobal dove si trovano Samuel e Genoveva, soltanto se lo avessero aiutato a risolvere i suoi problemi. Le anticipazioni rivelano che tra qualche settimana i telespettatori italiani vedranno Salmeron parecchio turbata, poiché avrà il timore di poter essere rintracciata dal suo ex protettore Cristobal. Il presentimento di Genoveva troverà riscontro quando il malvagio uomo approderà ad Acacias 38 e pretenderà di ricevere dalla coppia un’ingente somma di denaro.

A questo punto il figliastro di Ursula non avrà altra scelta, oltre a quella di chiedere aiuto ai paesani, ma i suoi sforzi non serviranno a nulla. Data la gravità della situazione, Samuel e Genoveva si vedranno costretti ad abbandonare il quartiere spagnolo per sfuggire alla morte.

Genoveva in pericolo, Samuel chiede alla moglie di scrivere una lettera a Diego e Blanca

Alday potrà contare sul supporto dell’amico Liberto, ma la cifra da pagare sarà difficile da raggiungere. Nonostante ciò tutti gli abitanti continueranno a voltare le spalle a Samuel, mentre Genoveva rischierà sempre di più di tornare tra le grinfie di Cristobal.

Per tale ragione il fratello di Diego e la moglie tenteranno la fuga, ma verranno intercettati proprio da Cristobal, che gli tenderà un agguato con i suoi uomini. Quest’ultimo punterà un’arma da fuoco contro Genoveva. Samuel non ci penserà due volte e farà da scudo con il proprio corpo alla sua dolce metà, riuscendo a salvarla. Ad avere la peggio, però, sarà proprio lui, dato che verrà ricoverato d’urgenza in ospedale dopo essere stato colpito dal colpo di arma da fuoco.

Le condizioni di salute del gioielliere saranno piuttosto serie, infatti quando si renderà conto di avere le ore contate manifesterà la sua ultima volontà, chiedendo alla moglie di scrivere, da parte sua, una lettera di perdono a Diego e Blanca, per tutte le sofferenze che gli ha causato in passato.