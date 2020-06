Davide Basolo, l'Alchimista che ha corteggiato la tronista Giovanna Abate a Uomini e donne, dopo non essere stato scelto dalla ragazza romana, ha scritto un post su Instagram. Il barman ligure ha voluto ringraziare le persone che l'hanno sostenuto, lo staff del programma e ha detto di non portare nessun rancore e di rispettare la scelta che è stata fatta.

Davide Basolo ha pubblicato un lungo post su Instagram

Nella giornata di giovedì 10 giugno, Davide Basolo ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram in cui ha voluto ringraziare chi lo ha capito durante le settimane in cui ha corteggiato Giovanna Abate, dicendo di essere felice per essere stato compreso da molte persone.

"Ho aspettato, ho riflettuto e ho assorbito. Sono stato in silenzio, perché era giusto così", in questo modo è iniziata la didascalia scritta dall'Alchimista. Davide ha proseguito poi dicendo: "Ora, però, una cosa la voglio dire: grazie". E ha voluto ricordare chi ha speso anche qualche secondo per scrivergli delle parole belle e di incoraggiamento.

La reazione di Davide Basolo durante la scelta di Giovanna

Davide Basolo, durante la scelta a Uomini e Donne, ha pianto dopo aver sentito le parole della tronista Giovanna, nel momento in cui gli ha comunicato di non voler lui accanto nella sua vita. Il pubblico a casa, secondo Alchimista, ha capito e apprezzato il suo modo di essere, il suo mondo interiore, al punto che Davide l'ha definito "il più bell'abbraccio consolatorio".

Basolo ha voluto poi spendere qualche parola per ringraziare anche lo staff del dating show di Maria De Filippi, perché l'hanno fatto sentire a casa, anche se lontano dalla sua città natale. Il ragazzo ha proseguito raccontando il suo pensiero sul fatto di non essere stato scelto.

L'Alchimista ha detto: 'Ci sono scelte e vanno rispettate'

Davide ha detto che in amore non ci sono né vincitori, né vinti e neppure peggiori o migliori, ma ci sono scelte e vanno rispettate. Dal suo punto di vista, Basolo ha affermato di aver fatto tutto quello che si è sentito ed è stato sé stesso sempre.

Come ha affermato più volte, il corteggiatore dell'Abate non porta rancore e continuerà la sua vita, infatti ha affermato: "Continuerò a credere forte quando mi sentirò di farlo, e correrò nuovamente il rischio di bruciarmi. Perché mi viene molto difficile avere vie di mezzo e perché penso che bisogna crederci nelle emozioni". Il post su Instagram è poi terminato con questa frase: "Vorrei mettere un punto a questo capitolo, non virgola, ne punto e virgola ma punto".

Negli ultimi giorni, in rete, sono trapelati rumors e Gossip che vedrebbero l'Alchimista Davide Basolo sul trono di Uomini e Donne a settembre, ma in realtà non c'è stata, al momento, nessuna conferma ufficiale.