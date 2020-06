Tante le novità nelle puntate di Una vita in onda attualmente nella penisola iberica. Le trame spagnole della soap opera, in programma da lunedì 1 a venerdì 5 giugno su La 1, svelano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) supplicherà il marito di non partire per Cuba, non sapendo che il suo complice Javier Velasco sta tramando contro di lui. L'avvocato, infatti, ordinerà alla serva Laura di eliminare una volta per tutte Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Una Vita: Marcos si prende cura di Felicia

Le anticipazioni della soap opera riguardanti le puntate spagnole in onda da lunedì 1 a venerdì 5 giugno in Spagna, rivelano che Camino e Ildefonso dimostreranno di non riuscire ad andare d'accordo, tanto da essere protagonisti di forti liti.

Nel frattempo, Marcos si prenderà cura di Alicia, la quale accuserà uno svenimento dopo aver avuto una discussione con la secondogenita. Bellita, invece, deciderà di far ascoltare la sua nuova canzone a tutti i vicini, nonostante dimostri di essere turbata da qualcosa. Intanto, Felipe vorrà recarsi a Cuba per rintracciare Becerra e quindi vendicare la morte dell'amata Marcia, mentre Velasco trascurerà Genoveva con Laura. Alla fine, la Salmeron deciderà di cacciare fuori di casa la serva.

Velasco chiede a Laura di uccidere Felipe

Dagli spoiler di Una Vita, in onda tra un anno circa sui teleschermi di Canale 5, si evince che Camino deciderà di stare al fianco del marito nonostante tutti i pettegolezzi dei vicini sul suo incidente.

A casa Palacios, la situazione non sarà delle più idilliache. Lolita, infatti, deciderà di non mangiare insieme alla famiglia a causa dei dibattici politici. Anche Ramon confiderà a Liberto di essere preoccupato per i tanti dissidi. Bellita, invece, vorrà che Jacinto partecipi alla sua nuova canzone, mentre Genoveva metterà l'orgoglio sotto i piedi e chiederà a Felipe di non lasciare Acacias 38, sebbene invano.

Dall'altro canto, Velasco ordinerà a Laura di uccidere l'Alvarez Hermoso.

Carmen e Lolita ai ferri corti con i rispettivi mariti

Felicia proporrà a Camino di annullare le nozze con Ildefonso dopo aver scoperto che è sterile. Una richiesta che susciterà la rabbia della giovane, che correrà a casa dove non troverà suo marito ad attenderla.

Servante, invece, sarà invidioso di Jacinto per aver ottenuto una parte nel nuovo album di Bellita, tanto da fargli alcune domande. I Palacios continueranno con i loro dissapori. Carmen (Maria Blanco) e Lolita, infatti, si scontreranno i rispettivi mariti dopo i recenti problemi sorti a causa della loro decisione di entrare in politica. Infine Laura rifiuterà di eseguire la richiesta di Velasco ai danni di Felipe.