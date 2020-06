La prova del cuoco, storico programma culinario di Rai 1, starebbe per chiudere i battenti. La Rai non ha dato alcuna conferma ufficiale, ma la notizia è riportata dal Corriere della Sera. Indiscrezioni sulla fine del cooking show circolavano da settimane, specie dopo il lockdown anti-coronavirus imposto alla trasmissione di mezzogiorno, come ad altre produzioni televisive. Intanto, Antonella Clerici tornerebbe a Rai 1 con un programma tutto suo.

Prova del cuoco, chiusura annunciata da Dagospia

Ad inizio aprile, il sito Dagospia aveva messo la pulce nell'orecchio degli italiani. 'La prova del cuoco verso la cancellazione?', titolava un articolo a riguardo, per poi spiegare che a viale Mazzini sarebbe girata voce che lo storico programma non era nei palinsesti provvisori della prossima stagione.

Il sito anticipava che Elisa Isoardi sarebbe stata ricollocata in altra fascia oraria.

Interpellata dal sito Tiscali, l'ex fidanzata di Matteo Salvini ha risposto piuttosto seccata: "Con tutto il rispetto per Roberto D’Agostino, il mio direttore si chiama Stefano Coletta e la mia azienda si chiama Rai. Conosco e stimo D’Agostino, però quando si fanno queste cose bisogna sempre pensare alle conseguenze. Per quanto mi riguarda, ho le spalle larghe e le cose cerco di farmele scivolare addosso". Isoardi ha criticato il sito per aver reso pubblica un'indiscrezione, senza tenere conto che al programma lavorano tante persone. "Bisogna informarsi. E, se così fosse, mi dispiacerebbe saperlo dai blog", ha lamentato Isoardi.

A distanza di due mesi, lo stesso sito Dagospia, dà per certa la notizia che La prova del cuoco sia stato cancellato definitivamente. Dagospia annota che la scelta del direttore di Rai 1 non è andata giù alla Isoardi che però se l'è presa con chi ha dato la notizia, anziché con chi ha preso la decisione.

Dagospia, sostiene che l'indiscrezione non sia stata mai smentita da viale Mazzini e tantomeno dalla stessa Isoardi. La decisione di chiudere per sempre il programma, sarebbe stata presa a causa dei bassi ascolti, anche con la formula della co-conduzione Isoardi Lippi.

Antonella Clerici di nuovo regina del mezzogiorno

Antonella Clerici starebbe preparando il rientro a Rai 1 riprendendo la fascia televisiva di mezzogiorno con un nuovo programma tutto suo. Il Corriere della Sera rivela anche il titolo della trasmissione, in partenza dal prossimo autunno: ''La casa nel bosco''. Si tratterebbe di un cooking show, ma di nuova impostazione.

Il set sarebbe proprio la villa immersa nella natura di Arquata Scrivia, in Piemonte, in cui Antonella Clerici si è trasferita a vivere con la figlia Maelle per stare accanto al compagno Vittorio Garrone. La bionda conduttrice avrebbe fatto le prove generali proprio in questi mesi di restrizioni a causa del Coronavirus, collegandosi da casa sui social, sempre ai fornelli.

Il nuovo format sarebbe prodotto dalla Stand by me, società fondata da Simona Ercolani che ha all'attivo molti programmi per la Rai. Per l'ufficialità, bisognerà attendere fino al 1 luglio quando a viale Mazzini verranno presentati i nuovi palinsesti.

La prova del cuoco verso la possibile chiusura

Elisa Isoardi ha sempre detto nelle interviste di aver instaurato un ottimo rapporto con Antonella Clerici, ma gli avvicendamenti tra le due alla conduzione de La prova del cuoco non sono stati indolori. Il programma è stato condotto dalla Clerici, ininterrottamente e con risultati brillanti, dal 2000 al 2008. Poi, in dolce attesa, la bionda conduttrice si è assentata e alla conduzione del programma è arrivata Isoardi che ha lamentato la pesante eredità.

Terminata la maternità, Clerici avrebbe voluto tornare al suo posto, ma le scelte della dirigenza Rai hanno imposto la Isoardi fino al 2010. Allora, il pubblico che ha sempre amato 'Antonellina' ha reclamato a gran voce il suo ritorno in trasmissione. E così è stato per altri otto anni. Nel 2018, infine, è stata proprio Antonella a scegliere di abbandonare il programma per lasciare Roma e dare priorità alla vita privata.