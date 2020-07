Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ormai da diverse settimane al centro del Gossip dopo la fine della loro storia d'amore. Negli ultimi giorni c'erano stati dei rumors relativi ad una ipotetica storia fra Alessia Marcuzzi e il ballerino che, una volta scoperta dalla showgirl argentina, avrebbe causato la rottura sentimentale. Nella serata di mercoledì 8 luglio, Belen ha smentito questa notizia attraverso una storia di Instagram pubblicata sul suo profilo.

Belen ha smentito la storia fra Stefano e Alessia Marcuzzi

Belen, in seguito alla notizia circolata sul web sabato 4 luglio, in cui si sosteneva che Stefano De Martino l'avesse tradita con Alessia Marcuzzi, era rimasta in silenzio.

Rodriguez ha diramato la sua smentita ieri sera. La conduttrice argentina ha scritto un messaggio sulle sue storie social nel quale ha voluto commentare quanto stava leggendo negli ultimi giorni. Belen ha premesso di avere un bellissimo rapporto con Marcuzzi, fondato sulla stima reciproca: "Non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad".

La modella sudamericana ha quindi ammesso di non riuscire a comprendere i motivi che portano alcune persone ad inventare delle storie non vere. Quindi ha aggiunto che presto decideranno insieme come muoversi (presumibilmente con Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino) perché trova assurdo e di cattivo gusto leggere vicende fasulle come quelle che sono state riportate negli ultimi giorni.

Prima delle dichiarazioni di Belen era arrivata la smentita di Stefano

Subito dopo la divulgazione dell'indiscrezione relativa ad un presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi, era stato lo stesso De Martino a smentire la fake news. Il ballerino aveva pubblicato sulle sue storie Instagram un video nel quale, mentre si trovava in macchina, aveva detto di non aver avuto nessuna relazione amorosa con la conduttrice romana.

Aveva poi spiegato che con la presentatrice hanno un rapporto di amicizia, aggiungendo che è molto legato anche al marito. De Martino aveva quindi affermato di aver sentito la coppia poco prima di registrare il video e che si erano fatti una grossa risata in merito alla notizia che avevano letto sul web.

Il conduttore di Made in Sud aveva poi chiarito che, essendoci di mezzo una famiglia con un bambino, sarebbe stato il caso di non mettere in giro determinati gossip non veri.

Stefano e Belen hanno voltato pagina

Sul numero di Chi uscito in edicola mercoledì 8 luglio sono stati pubblicati due servizi riguardo Stefano e Belen. Rodriguez ha trascorso il weekend in Campania, fra Capri e Napoli, per festeggiare il compleanno di Gianmaria Antinolfi, con il quale pare abbia iniziato da poco una frequentazione. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha mostrato in copertina la foto del bacio fra i due. Sempre sullo stesso numero del settimanale è stato pubblicato un articolo relativo al fine settimana di Stefano in barca con Mariana Rodriguez.

Al momento, Stefano e Belen non hanno ancora commentato le indiscrezioni su queste nuove presunte storie che starebbero vivendo rispettivamente.