Spenti i riflettori di Uomini e donne, Armando Incarnato si è raccontato in un'intervista per il magazine del programma. L'ex cavaliere ha speso delle belle parole per la figlia Michelle, ha parlato dei momenti di difficoltà vissuti nel programma e ha riferito cosa pensano i suoi genitori dell'esperienza nel dating show.

Le dichiarazioni di Armando

Armando Incarnato ha aperto la sua intervista ammettendo che per lui non è affatto facile prendere parte a Uomini e Donne. Spesso il suo atteggiamento finisce per essere criticato, ma il diretto interessato si è descritto come un uomo di sani principi.

All'interno del programma condotto da Maria De Filippi quest'anno i momenti più duri sono stati il ritorno di Jeannette tra il parterre femminile e il richiamo della conduttrice. Sul ritorno della dama, Incarnato si è detto incredulo perché tra loro si era instaurato un buon feeling. Il cavaliere ha dichiarato che per Jeannette aveva aperto anche un salone di bellezza, in modo da coinvolgere la sua donna nell'attività imprenditoriale. Al contrario la tensione con Roberta Di Padua sembra essersi appianata: "La stimo come mamma e donna determinata".

Nell'intervista al magazine di Uomini e Donne, l'imprenditore campano ha ammesso di essersi emozionato per la scelta di Giovanna Abate: "Chissà se anche io un giorno, tra petali di rosa e canzoni d'amore, porterò via dalla trasmissione la donna della mia vita".

Per quanto riguarda la donna della sua vita, Armando Incarnato ha le idee chiare: "Amo le donne attente ai particolari".

Prima di dedicare una parte dell'intervista a sua figlia, Armando Incarnato ha dichiarato cosa pensa la sua famiglia di Uomini e Donne: "Mamma a volte mi sgrida". Il cavaliere ha spiegato che sua madre spesso lo rimprovera per i toni utilizzati in puntata: "Spesso dalla ragione passo al torto.

Lei lo sa che non sono maleducato".

Il rapporto con Michelle

Durante l'intervista Armando Incarnato ha speso delle parole d'affetto per la figlia Michelle. L'imprenditore campano ha dichiarato: "I figli sono il continuo della nostra vita". Se un giorno Michelle volesse partecipare a Uomini e Donne come tronista o corteggiatore, Armando non si opporrebbe affatto, anche se per sua figlia vedrebbe più un ruolo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, visto che è una bravissima ballerina.

Armando Incarnato ha anche aperto un salone di bellezza con il nome della figlia.

Infine il cavaliere ha dichiarato che un giorno gli piacerebbe partecipare a Temptation Island per dimostrare alla sua donna che se l'amore è vero si può superare ogni ostacolo.