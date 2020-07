Le anticipazioni della soap Una vita, relative agli episodi in onda su Canale 5 da domenica 19 luglio a sabato 25 luglio alle ore 14:10 svelano che Ramon farà lo sciopero della fame, facendo preoccupare i suoi cari. Felipe invece indagherà sul reale rapporto che unisce Genoveva Salmeron e Alfredo Bryce, certo che i due nascondano qualche oscuro segreto.

L'avvocato farà centro, visto che verrà a sapere della presenza di Cristobal. Felipe sarà certo che tutti i vicini di Acacias 38 siano in pericolo e si rivolgerà a Palacios per scoprire che cosa sta accadendo a casa Bryce. Problemi in vista anche per i Dominguez, avviliti dopo una triste notizia che arriverà con un telegramma urgente.

Una Vita, le anticipazioni della prossima settimana

Nell'episodio di domenica 19 luglio, Cinta si metterà nei guai. La sua spavalderia e un po' di avventatezza non la faranno desistere dal salire in auto con l'ambiguo Victoriano. L'impresario le farà delle avance, mettendola in pericolo. A salvarla sarà Emilio, il ragazzo del quale si è invaghita. Intanto, Genoveva si presenterà ad Acacias con il nuovo marito, un affascinante signore di mezza età.

Le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata di lunedì 20 luglio raccontano che Felipe non si farà intimorire da Genoveva, profondamente cambiata dopo la dipartita di Samuel. L'avvocato le farà presente di essere a conoscenza della presenza di Cristobal.

Poco dopo, indagherà sul vero legame che la unisce al misterioso Bryce. Mentre Emilio, dopo aver confessato a Cinta di essere innamorato di lei, rientrerà ad Acacias come un vero eroe.

L'ultimo gesto di Ramon

Antonito sembrava aver trovato un po' di pace con Lolita, ma ha dovuto affrontare una triste realtà.

La chiamata alle armi lo obbliga a presentarsi tra le file dei militari in Africa. Ramon, che da poco ha iniziato una storia d'amore con Carmen, ha tentato di ingannare l'ispettore per non far partire il figlio, ma senza alcun successo.

Nella puntata di martedì 21 luglio di Una Vita in onda su Canale 5, Palacios inizierà lo sciopero della fame.

Nel frattempo Genoveva e Alfredo verranno tenuti sotto stretta osservazione da Felipe.

Nell'episodio di mercoledì 22 luglio, Alvarez Hermoso intuirà che i vicini sono in pericolo e metterà in guardia il suo braccio destro Ramon. Antonito intanto si scontrerà con il padre che, secondo il suo punto di vista, è il responsabile indiretto della sua chiamata alle armi.

Un telegramma nefasto nelle prossime puntate di Una Vita

Jose riceverà un telegramma preoccupante che lo metterà in ansia: Osvaldo gli dirà che i problemi economici non sono stati affatto risolti. Nella puntata di giovedì 23 luglio inoltre, Emilio cercherà di allietare l'atmosfera di Acacias 38 organizzando uno spettacolo.

Venerdì 24 luglio, nella puntata di Una Vita del pomeriggio, Susana e Rosina si sentiranno in colpa per non aver aiutato Samuel.

Nonostante le loro scuse, Genoveva le rifiuterà per l'ennesima volta. La perfida Salmeron verrà poi vessata da Alfredo, che le intimerà di far fede al loro misterioso accordo.

Una Vita, le anticipazioni della puntata serale di sabato 25 luglio su Rete 4

Prosegue anche l'appuntamento serale con la soap iberica. Nella puntata di sabato 25 luglio la situazione di Antonito si farà molto preoccupante. L'ispettore ha intenzione di arrestarlo.

Carmen, venuto a conoscenza delle cattive intenzioni del militare, proverà ad aiutare Antonito. Stando alle anticipazioni di Una Vita, il nobile gesto della domestica contribuirà a far riappacificare il giovane con suo padre Ramon.