Le trame americane di Beautiful - relative agli episodi in programma da settembre su Canale 5 - svelano che Liam Spencer (Scott Clifton) comincerà a indagare sul conto di Thomas Forrester e Flo Fulton (Katrina Bowden) dopo aver scoperto che nascondono un segreto. L'uomo si avvarrà della complicità del fratello Wyatt (Darin Brooks), al quale chiederà di indagare sulla sua fidanzata.

Beautiful: Thomas e Flo nascondono un segreto

Dalle anticipazioni di Beautiful si evince che Liam non riuscirà ad impedire a Thomas e Hope di diventare marito e moglie. A tal proposito, quest'ultima una volta terminata la cerimonia si rifugerà in camera da letto, dove apparirà assorta nei suoi pensieri.

In particolare, la Logan ripenserà alla parola pronunciata da Phoebe prima dello scambio delle promesse nuziali. La giovane, infatti, crederà che sua figlia Beth le abbia parlato attraverso Phoebe.

Nel frattempo, lo sposo apparirà molto contrariato quando lo Spencer esprimerà il desiderio di salire al piano di sopra per salutare la sua ex moglie. Contemporaneamente, Thomas e Flo parleranno di un segreto, non sapendo di essere spiati da Liam.

Thomas minaccia la Fulton, Liam si confronta col fratello

Nel corso delle nuove puntate della soap opera 'Beautiful', il figlio di Bill ripenserà alle parole pronunciate da Thomas e Flo. Per questo motivo, Liam deciderà di vederci più chiaro, in quanto crede che il padre di Douglas non abbia la coscienza del tutto pulita.

Al termine del party, lo Spencer si recherà alla casa sulla scogliera, dove non potrà fare a meno di ripensare a quella strana conversazione. Una volta a casa, l'uomo manterrà il riserbo con Steffy. Il giorno seguente, Liam si recherà al Bikini Bar dove informerà il fratello Wyatt di aver assistito a uno strano incontro.

Nel frattempo, il Forrester minaccerà la Fulton di gravi ritorsioni, se dovesse rivelare il loro segreto.

Wyatt mette con le spalle al muro Flo

Durante il confronto, Wyatt si dimostrerà molto in ansia, in quanto anche lui nutre delle perplessità su Thomas. Il figlio di Quinn è sicuro che quest'ultimo sia capace di qualunque sotterfugio.

In questo frangente, Liam pregherà il fratello di mettere con le spalle al muro Flo.

Nel frattempo Shauna raggiungerà quest'ultima, impaurita per il nuovo messaggio minaccioso ricevuto dal nuovo marito di Hope. La madre convincerà la figlia a tenere la bocca cucita sullo scambio delle culle, per il bene della nuova famiglia e per non finire tra le sbarre. In seguito, la ragazza sarà raggiunta da Wyatt, che le chiederà informazioni sul suo rapporto col Forrester, ma Flo non riuscirà a confessare la verità, ammettendo solamente di non avere simpatia per lui.