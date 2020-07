Nuovo appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera statunitense che narra le vicende ambientate in una casa di moda di Los Angeles. Le trame provenienti dagli Usa in onda tra non molto su Canale 5 rivelano che ci saranno molti colpi di scena riguardo il decesso di Emma Barber (Nia Sioux). In particolare, Xander Avant (Aidan Bradley) sarà sempre più convinto che dietro l'incidente, costato la vita alla stagista, si nasconda la mano assassina di Thomas Forrester (Matthew Atkinson). Per questo motivo, il cugino di Maya inizierà a fare delle indagini.

Beautiful: Xander indaga sul decesso di Emma

Nelle ultime puntate della soap opera americana andate in onda su Canale 5, abbiamo visto il padre di Douglas disposto a tutto pur di evitare che Hope scopra la verità sullo scambio delle culle. La nipote di Justin non si è fatta convincere dalle parole di Forrester, tanto da dirigersi verso la casa di Hope per metterla al corrente che Phoebe è in realtà Beth. Proprio il fratello di Steffy ha fatto in modo che Barber perda il controllo della vettura, finendo in un profondo burrone dove ha trovato la morte.

Dalle anticipazioni si evince che Xander sarà il primo a credere nella intromissioni di Thomas nel decesso di Emma, tanto da cercare alcune prove per avvalorare i suoi sospetti.

A tal proposito Pam racconterà ad Avant che la stagista aveva avuto un violento diverbio con il primogenito di Ridge poco prima di rimanere vittima di un incidente. Infine, Charlie metterà a disposizione di Xander alcune immagini delle telecamere di sicurezza della nota di casa di moda.

Avant scopre che Thomas ha provocato l'incidente della stagista

Le prossime puntate di Beautiful saranno incentrate sulle indagini per scoprire la causa del decesso di Emma. In particolare, Xander noterà che Thomas aveva seguito Emma mentre si stava dirigendo a raccontare tutta la verità a Liam e Hope.

Nel frattempo, Zoe apparirà molto preoccupata per la faccenda, tanto da convincere il fidanzato a insabbiare ogni cosa. Nonostante il suggerimento della modella, il giovane farà di testa sua forte della complicità di Pam e Charlie. Difatti, Avant metterà le mani sul gps dell'auto del Forrester per poi scaricare i dati sul suo computer. In questo modo, lo stagista apprenderà che sia l'auto di Barber sia quella del padre di Douglas si trovavano nello stesso luogo, tanto da capire che quest'ultimo ha provocato l'incidente mortale.

Quale sarà la prossima mossa dello stagista: racconterà tutto alla polizia oppure deciderà di tacere per non mettere a repentaglio il futuro della Buckingham? In attesa di sapere come evolverà questa scoppiettante trama, si ricorda che la soap opera torna in onda lunedì 20 luglio dalle ore 13:45 su Canale 5.