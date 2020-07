Gli spoiler della nota soap opera Una vita prospettano diverse novità interessanti per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio, Felipe Álvarez-Hermoso interpretato dall'attore Marc Parejo, indagherà sullo strano rapporto tra Genoveva Salmerón e Alfredo Bryce. In seguito Emilio Pasamàr uscirà di prigione e verrà visto dagli abitanti del quartiere come un eroe. Frattanto Antonito cercherà in tutti i modi di evitare il militare, così prenderà provvedimenti drastici e inizierà a digiunare, poi il giovane avrà una brutta discussione con suo padre.

Successivamente le vicine di Acacias chiederanno scusa a Genoveva per il loro comportamento poco rispettoso, dopo la morte di Samuel.

Antonito ha uno scontro con Ramon

Felipe sarà assai perplesso e vorrà capire meglio il particolare rapporto tra Alfredo e Genoveva. Poi Alvarez-Hermoso rivelerà a Salmeron di conoscere alcuni dettagli del suo passato e di essere a conoscenza dell'esistenza di Cristobal. Nel frattempo Emilio uscirà dal carcere e verrà accolto dagli abitanti di Calle Acacias come un vero eroe. In seguito Antonito non saprà come fare per scongiurare una volta per tutte la chiamata alle armi, così prenderà una drastica decisione: il giovane inizierà a digiunare per evitare di partire.

Inoltre Antonito non riuscirà a farsi comprendere in nessun modo da suo padre Ramon e avrà l'ennesimo scontro con l'uomo.

Jose riceve un telegramma

Felipe confesserà a Liberto di avere dei forti sospetti nei riguardi di Genoveva, inoltre Alvarez-Hermoso avrà paura per l'incolumità di tutti gli abitanti di Acacias, ora che la donna è tornata nella cittadina.

In seguito Jose riceverà un telegramma da Buenos Aires da parte di Osvaldo, il quale lo informerà che i loro problemi economici non sono stati ancora risolti. Frattanto Emilio Pasamàr organizzerà dei pomeriggi danzanti presso il ristorante della sua famiglia Nuovo secolo XX. Poi le vicine di Acacias chiederanno perdono a Genoveva per il comportamento avuto nel giorno della morte del marito Samuel Alday.

Successivamente Alfredo Bryce ricorderà a Genoveva di rispettare la sua parte dell'accordo.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una vita

Il sito dedicato MediasetPlay.it propone in streaming online alcuni degli episodi di Una vita già andati in onda in televisione. La registrazione alla piattaforma è completamente gratuita, al suo interno oltre alle puntate della soap opera spagnola, si possono trovare anche altri contenuti interessanti, come gli extra riguardanti le anticipazioni e i personaggi di Una vita.