Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana che andrà in vacanza da lunedì 3 agosto a favore di una puntata doppia di Una vita. Le trame delle nuove puntate in onda dal 27 al 31 luglio su Canale 5 raccontano che Thomas coinvolgerà un amico di vecchia data, un certo Vinny, per mettere fuori gioco Liam (Scott Clifton) una volta per tutte. Hope Logan (Annika Noelle), invece, apparirà rilassata, tanto da provare a trascorrere un pomeriggio sulla spiaggia lontano dai dolorosi ricordi. In questa occasione, la giovane prenderà in braccio Phoebe chiamandola con il nome di sua figlia Beth.

Beautiful, anticipazioni 27-31 luglio: Hope scambia Phoebe per sua figlia

Le anticipazioni della soap opera americana trasmesse da lunedì 27 a venerdì 31 luglio sui teleschermi di Canale 5 annunciano che Hope accetterà di recarsi alla festa alla casa sulla scogliera per mettersi i problemi alle spalle. La decisione della figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) farà senz'altro piacere a Thomas. Proprio quest'ultimo approfitterà dell'evento organizzato da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per attuare il suo piano diabolico.

Nel frattempo Liam non sarà affatto contento della vicinanza sorta tra Hope ed il rivale. L'ex moglie, a questo punto, lo inviterà a stare calmo, in quanto non vuole che ci siano tensioni al party.

A tal proposito, Forrester junior verserà una sostanza stupefacente nel bicchiere di Spencer dopo essersi procurato la dose da Vinny, il suo vecchio amico (interpretato dalla guest star Joe Locicero). Hope, invece, prenderà in braccio Phoebe chiamandola con il nome di sua figlia Beth. Infine Wyatt apparirà molto coinvolto, arrivando a chiedere a Flo di andare a convinvere dopo aver lasciato il ritrovo in tutta fretta.

Logan accusa Liam di essersi già dimenticato di Beth

Nelle nuove puntate di Beautiful (27-31 luglio), Thomas osserverà compiaciuto Spencer mentre sorseggia il cocktail, in cui ha aggiunto una sostanza stupefacente, per metterlo in cattiva luce. Poco dopo, Liam comincerà a comportarsi in modo strano nei confronti di Hope.

Il giovane cercherà di mettere in guardia Logan nei confronti delle macchinazioni portate avanti da Forrester. In questa occasione, la ragazza apparirà molto infastidita dal suo comportamento, visto che è passato troppo poco tempo dal decesso di Beth. Intanto, Wyatt e Flo apprenderanno che Shauna ha deciso di tornare a Las Vegas. Fulton sosterrà di aver nostalgia di casa. Infine il padre di Douglas continuerà a giocare sporco nei confronti del rivale.

In attesa di sapere quale saranno le conseguenze del piano di Thomas nei confronti dello Spencer, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 13:45 sul canale del Biscione.