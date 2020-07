Come sorelle, la fiction turca trasmessa da mediaset, sta continuando ad appassionare sempre più telespettatori. Mercoledì 29 luglio andrà in onda la quarta puntata di questa prima stagione che sembra aver fatto braccia nel cuore dei telespettatori italiani. Le trame raccontano che nel corso della prossima puntata l'attenzione sarà concentrata soprattutto su Cahide, che una volta uscita dal carcere troverà lavoro alla tenuta. Cemal e Cilem, invece, si recheranno da Ipek, mentre Azra si consegnerà spontaneamente nelle mani di Okan.

Gli spoiler della quarta puntata di Come sorelle: Cahide trova lavoro, Cemal e Cilem fanno visita a Ipek

Nella quarta puntata della serie televisiva Come sorelle non mancheranno colpi di scena che lasceranno sorpresi gli spettatori di Canale 5. Nel dettaglio, le anticipazioni annunciano che l'olio prodotto per estinguere i debiti della tenuta di Tekin andrà completamente perso a causa del terribile incendio avvenuto all'interno del deposito. A questo punto Ipek, per superare la crisi finanziaria in cui si trova dopo la scomparsa di suo marito, si recherà da Cemal con l'intenzione di farsi concedere in prestito del denaro. A tal proposito, la ragazza non sospetta minimamente che il creditore di Tekin è proprio suo zio.

La dottoressa Deren, in cambio di soldi da parte dei suoi genitori, sarà disposta a prendersi tutta la colpa al posto di suo fratello Aras. D'altro canto, anche Sinan metterà a disposizione i propri risparmi per aiutare Ipek la quale, però, rifiuterà il suo gesto. Sempre gli spoiler di Come sorelle, riguardanti la quarta puntata in programmazione mercoledì 29 luglio in prima serata su Canale 5, annunciano che Okan e i suoi uomini si recheranno a Gunesli Bahce per trovare Azra.

Quest'ultima, dopo aver provato a fuggire, deciderà di consegnarsi spontaneamente ai malviventi. Nello stesso momento, Cahide uscirà uscirà finalmente dal carcere: la mamma delle tre sorelle in seguito inizierà a lavorare nella tenuta nel giorno in cui Cilem e la vera Cemal si recheranno da Ipek per fargli visita.

Riassunto della terza puntata

Nella puntata andata in onda mercoledì 22 luglio, Cemal ha ordinato ad alcuni suoi uomini di incendiare tutto l'olio, che doveva essere venduto per ricavare i soldi necessari per estinguere la prima rata del debito contratto da Tekin. Azra e Cilem, invece, si sono incontrati in una trattoria a Izmir. In attesa di vedere il 4° episodio di Come Sorelle, è possibile rivedere la puntata trasmessa questa settimana su Canale 5 in replica streaming online. Per farlo basta accedere al sito web gratuito Mediaset play e cliccare sulla sezione dedicata alla serie televisiva.