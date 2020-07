DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca che vede come protagonisti l'attrice Demet Ozdemir e l'attore Can Yaman, sta riscuotendo un enorme successo anche in Italia. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in onda su Canale 5 tra qualche settimana, annunciano che Emre Divit (Birand Tunca) rischierà di perdere la vita in un brutto incidente stradale. Can, una volta appresa la drammatica novità, si recherà in ospedale con Sanem Aydin per accettarsi delle condizioni di salute del fratello.

DayDreamer, anticipazioni turche: Can e Emre hanno una discussione

Gli spoiler di ciò che accadrà nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che Can scoprirà da Leyla che Emre e Aylin hanno aperto un'agenzia per cercare di sabotare l'agenzia di famiglia.

Infatti il minore dei Divit, oltre a costringere Sanem a prelevare alcune informazioni importanti della Fikra Harika, ha corrotto dei clienti con i soldi. Per questo motivo, il fotografo ribadirà a suo fratello che non vuole più avere alcun legame con lui. A questo punto il fidanzato di Aylin inizierà a sentirsi in colpa per aver tramato contro Can, tuttavia deciderà di non arrabbiarsi con Leyla: al contrario, i due giovani trascorreranno sempre più tempo insieme. Nel frattempo Aylin sarà determinata a prendere in mano la vicenda, ragion per cui si metterà di nascosto in contatto con Huma. Quest'ultima deciderà così di cedere a suo figlio minore il 40% delle azioni dell'azienda pubblicitaria.

Emre deve operarsi al collo, Can si reca in ospedale con Sanem

Una volta tornato a lavorare di nuovo all'interno della Fikri Harika, il minore dei Divit presenzierà insieme a tutti i dipendenti a un party preparato da Can. In questa occasione quest’ultimo ribadirà a Emre che non basta l'acquisto del pacchetto azionario per saldare i conti tra di loro, infatti lo manderà via in malo modo dinanzi a tutti i collaboratori.

Il figlio minore di Huma, inconsapevole che c'è la sua fidanzata dietro la vicenda, completamente sconvolto dalla discussione avuta con il fratello si metterà alla guida della sua auto in evidente stato di alterazione. Durante il tragitto Emre, per via di una serie di imprudenze, uscirà fuori strada: il suo stato di salute sarà fin da subito grave, tanto che una volta arrivato in ospedale i medici dovranno operarlo d'urgenza al collo per salvargli la vita.

Can, non appena saprà dell'incidente del suo consanguineo, si recherà immediatamente in ospedale in compagnia di Sanem. In attesa di vedere come proseguirà questa story-line, si ricorda che tutte le puntate della serie televisiva turca con protagonista l'attore Can Yaman sono disponibili in modalità on-demand sul sito Mediaset Play, del quale è possibile scaricare anche l'omonima applicazioni per tablet e smartphone.