DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca che vede come protagonisti l'attore Can Yaman e Demet Ozdemir, continua ad appassionare i telespettatori italiani dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame rivelano che nel corso dei prossimi episodi in onda in Italia ci sarà una brutta vicenda che coinvolgerà Can Divit. Infatti quest'ultimo verrà arrestato dopo essere caduto nella trappola messa in atto da Aylin Yukselen e Enzo Fabbri. Inoltre, il fotografo penserà i momenti difficili trascorsi con sua madre.

DayDreamer, spoiler turchi: Fabbri denuncia Can per aggressione e lo fa arrestare

Le anticipazioni turche delle puntate in onda su Canale 5 tra alcune settimana, raccontano che Aylin metterà in atto un nuovo piano in comune accordo con Enzo.

Nel dettaglio, l'imprenditore cercherà di avere a tutti i costi la fragranza del profumo creato da Sanem per metterlo in commercio nella sua azienda di cosmetici. Geloso all'idea che altra gente possa usare il profumo che Aydin ha indossato il giorno che si sono baciati per la prima volta, Can si lascerà prendere totalmente dalla rabbia e aggredirà fisicamente Fabbri. Quest'ultimo, che in accordo con la Yukselen attendevano dal rivale un passo falso, non ci penserà due volte prima di denunciare per aggressione Divit: il giovane infatti verrà arrestato. A questo punto Sanem cercherà di fare tutto il suo possibile per far uscire il suo fidanzato dal carcere, tanto che deciderà di regalare il profumo a Fabbri in cambio del ritiro della denuncia.

In seguito il maggiore dei fratelli Divit verrà rilasciato, tuttavia la sorella di Leyla non dirà al fotografo che è stata obbligata a rinunciare al profumo per farlo tornare in libertà.

Can ripensa ai litigi avuti con la madre, Aylin telefona a Huma

Le trame di DayDreamer - Le ali del sogno" in programma prossimamente rivelano che Emre non troverà la forza di reagire dopo la lite avuta con Can.

Aylin cercherà di spronare il suo fidanzato a studiare un piano di contrattacco verso suo fratello. Non riuscendo nel suo intento, la Yukselen deciderà di agire in prima persona contattando Huma, ovvero la mamma dei due giovani Divit. Durante una telefonata, la dark lady farà sapere alla donna che suo figlio maggiore, a causa del brutto carattere, sta mandando in bancarotta la sua agenzia pubblicitaria.

La fidanzata di Emre proverà a portarsi dalla sua parte la suocera, tanto da convincerla a fare qualcosa prima che la Fikri Harika fallisca. Usando questo escamotage la Yukselen penserà di mettere Can contro sua madre e ottenere così di nuovo un ruolo importante all'interno dell'azienda, visto e considerato che Huma è socia per il 40% delle azioni. Nel frattempo Il fotografo, oltre pensare al rapporto conflittuale che ha con sua mamma, ricorderà il modo brusco che ha usato per licenziare l’avvocato Metin il giorno in cui ha scoperto che inviava alla signora Divit documenti importanti della Fikri Harika.