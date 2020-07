Continuano le appassionanti vicende di Can e Sanem, amati protagonisti di Daydreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni della soap turca delle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 agosto svelano ai telespettatori che Can e Sanem, ormai quasi una coppia, saranno ostacolati da Aylin che cercherà di scoprire il passato della giovane. Frattanto, Sanem inizierà a fare carriera nell'agenzia pubblicitaria dove assumerà il ruolo di copywriter, in qualità di stagista.

Can e Sanem saranno sempre più vicini

Grosse novità nelle puntate di Daydreamer che verranno trasmesse da lunedì 3 a venerdì 7 agosto.

Can e Sanem cercheranno sempre di più di stare vicini: tale atteggiamento preoccuperà non poco Emre, il quale temerà che la giovane prima o pi svelerà i suoi inganni al fratello. Mentre Aylin inizierà a progettare un piano per allontanare la dolce aspirante scrittrice dal fotografo, Sanem andrà a casa dei suoi fraterni amici Ayhan e Osman per confidare loro cosa è successo con Can.

I genitori di Sanem si occuperanno del catering messo a disposizione dall'azienda pubblicitaria per lo spot scritto dalla ragazza. Quest'ultima sarà informata da Deren che è stata scelta per fare da stagista come copywriter, scatenando la rabbia di Ceycey. Muzzafer partirà per il servizio militare e la madre sarà molto triste, tanto che confesserà a Nihat e Mevkibe che si è messa in società con Ishan.

Sanem alle prese con il primo lavoro da copywriter

Nel quartiere di Sanem verrà allestito il set per lo spot pubblicitario: la vicinanza della figlia al suo capo, farà credere a Mevkibe che è stato proprio il fotografo a dare a Sanem i soldi con cui la giovane ha pagato il debito dei suoi genitori. Nel frattempo, se da un lato Can e Sanem cercheranno alcuni momenti per loro lontani da tutti, Aylin andrà a fare la manicure dalla madre di Muzzafer con l'intento di venire a conoscenza del passato della Aydin.

La neo-coprywriter, che si troverà a dover girare lo spot da lei scritto anche in qualità da attrice, si renderà protagonista di un siparietto divertente: costringerà la sua amica, Aylin e Deren a recitare al posto delle modelle russe scelte per la pubblicità temendo il confronto con loro.

Leyla sarà al settimo cielo per un invito ricevuto da Emre per andare a pranzo fuori, ma capirà ben presto di essere solo una pedina usata dal suo capo per raggiungere un losco scopo.

I genitori di Sanem, intanto, chiederanno alla figlia di allontanarsi da Can che secondo loro è stato troppo vicino alle modelle russe. Il fotografo, però, vorrebbe informare Nihat e la moglie che è il fidanzato di Sanem, ma quest'ultima non vorrebbe rivelare la verità. Nihat organizzerà una festa per l'anniversario di nozze con Mekvibe. Anche Can prenderà parte all'evento nonostante la lite che avrà con Sanem a causa di alcuni problemi avuti al lavoro. La serata della festa, però, non andrà liscia come tutti si aspettavano.