Lunedì 3 agosto inizierà una nuova settimana in compagnia dei protagonisti della serie televisiva dell'estate, DayDreamer - Le ali del sogno. La coppia di protagonisti formata da Can e Sanem sta appassionando sempre di più i telespettatori italiani.

Le anticipazioni di questa nuova settimana di programmazione rivelano che Can Divit e Sanem Aydin cercheranno di ritagliarsi dei momenti di tenerezza. Inoltre, il fotografo avrà intenzione di far sapere a Mevkibe e Nihat che lui è sua figlia sono fidanzati. Emre, invece, deluderà di nuovo Leyla, mentre Alylin metterà in atto piano malvagio contro l'aspirante scrittrice.

DayDreamer, spoiler 3-7 agosto: Can e Sanem sempre più vicini, Erme ha paura

Nei dettagli, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2020 in prima visione assoluta su Canale 5, raccontano che Can e Sanem inizieranno a fare insieme le prime cose da innamorati. Emre, notando il forte legame tra suo fratello e Aydin, inizierà ad avere seriamente paura che la ragazza possa raccontare al fotografo del suo tradimento nel favorire l’agenzia di Aylin. Quest’ultima, invece, metterà in atto un altro piano per mettere in cattiva luce l'aspirante scrittrice dinanzi agli occhi del Divit. Sanem nel cuore della notte andrà a casa di Ayhan e Osman per confidargli i momenti meravigliosi che sta trascorrendo con Can.

La mattina seguente, a casa Aydin ci saranno i preparativi per il catering della troupe che girerà lo spot sceneggiato dalla stessa giovane. Inoltre, la sorella di Leyla saprà da Deren che è stata scelta per svolgere uno stage all'interno dell’azienda come copywriter. A tal proposito, la novità susciterà la rabbia di Ceycey.

Aysun, addolorata per il fatto che Muzaffer sia lontano da lei per via del servizio militare, confesserà a Mevkibe e Melhat che è entrata in società con Cakal Ishan. Malgrado ci saranno dei problemi legati al budget, finalmente verrà allestito il set per girare lo spot scritto da Sanem, la quale ormai è diventata anche stagista alla Fikri Harika.

Per questo motivo, Mevkibe comincerà a pensare che la sua seconda figlia ha pagato il debito contratto da lei e suo marito con i soldi del Divit.

Can e Sanem cercano di ritagliarsi momenti per stare soli, Emre delude di nuovo Leyla

Nel corso delle puntate trasmesse prossima settimana (3-7 agosto), Aylin andrà da Melahat per effettuare una manicure: in verità il suo intento è quello di scoprire qualcosa di scottante sul passato di Sanem e metterla così in cattiva luce con Can. Nel frattempo quest'ultimo e Aydin, all'oscuro delle cattive intenzioni della loro rivale, cercheranno in tutti i modi di ritagliarsi dei piccoli momenti di tenerezza. L'aspirante scrittrice, durante la registrazione per la pubblicità in cui ha il ruolo di regista e di modella, sceglierà di far partecipare anche Ayhan, Deren e Aylin.

Nihat e sua moglie suggeriranno a Sanem di stare lontana dal Divit, colpevole secondo loro di essersi intrattenuto con le modelle russe. Intanto, Leyla sarà lusingata per essere stata invitata a pranzo da Emre in un ristorante lussuoso, ma resterà delusa quando scoprirà che il motivo dell'uscita è ben diverso da quello che lei immaginava. I coniugi Aydin non appena Can proverà a fargli capire che ha una storia d'amore con Sanem, intuiranno solamente che la figlia ha baciato il suo datore di lavoro sulla guancia. Dopo aver fatto finta di essersi dimenticato del suo anniversario, Nihat scriverà una poesia per sorprendere Mevkibe. La giovane Aydin si occuperà del suo primo testo come copywriter: in questa occasione litigherà con il fotografo, in quanto quest'ultimo respingerà tutte le sue le sue proposte.

Tuttavia Divit andrà ugualmente a casa dalla fidanzata per partecipare all'anniversario di matrimonio dei suoceri, ma nel bel mezzo della cena ci sarà un imprevisto.