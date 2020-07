Daydreamer - Le ali del sogno andrà in onda su Canale 5 per tutto il periodo estivo. Le anticipazioni turche della soap evidenziano che finalmente sboccerà l'amore tra Can Divit e Sanem Aydin. Il fotografo, in particolare, vorrà ufficializzare la relazione con la fidanzata e deciderà che l'occasione giusta è la festa del 30° anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe, i genitori di Sanem.

Daydreamer: Can vuole comunicare a Nihat e Mevkibe di essere il fidanzato di Sanem

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Can e Sanem si fidanzeranno. Divit sarà intenzionato a comunicare a tutti della relazione con Aydin, la quale però sotto questo aspetto apparirà ancora piuttosto insicura.

Il fotografo vorrà mettere al corrente della situazione almeno i genitori di lei, e così riuscirà a farsi invitare da Mevkibe ai festeggiamenti per il 30° anniversario di nozze con Nihat.

Una serie di imprevisti, però, impediranno al titolare della Fikri Harika di raggiungere il suo obiettivo. Nihat, per stupire la moglie, nasconderà un prezioso anello in una polpetta. Durante la serata, a sorpresa arriveranno anche Muzaffer e la madre Aysun. Il giovane, da sempre innamorato di Sanem, sarà deciso a chiederle la mano in presenza dei genitori.

Mevkibe ingerisce l'anello, Can la porta in ospedale

Muzaffer, irritato per la presenza di Can alla festa, comincerà a perdere la pazienza e a chiedersi cosa abbia più di lui il fotografo per essere riuscito a fare breccia nel cuore di Sanem.

Intanto Mevkibe, un po' confusa per la situazione frenetica che si è venuta a creare in casa sua, mangerà nervosamente una polpetta e ingerirà proprio l'anello che vi aveva nascosto Nihat.

Siccome l'oggetto prezioso rischierà di ostruire le vie respiratorie della donna, sarà necessario portarla immediatamente in ospedale per scongiurare spiacevoli conseguenze.

Sarà Can a mettersi alla guida per accompagnare Mevkibe, e con loro in auto ci saranno anche Nihat, Leyla, Aysun e Muzaffer.

Quando giungerà nella struttura ospedaliera, Mevkibe dovrà essere sottoposta a un piccolo intervento di routine per la rimozione dell'anello. Questo rischioso imprevisto, se da un lato impedirà a Can di comunicare ai futuri suoceri del fidanzamento con Sanem, dall'altro gli farà capire una volta di più quant'è forte il suo amore per la partner.

Tuttavia, i due innamorati dovranno guardarsi le spalle da Aylin ed Emre, i quali saranno disposti a tutto pur di far naufragare la relazione tra Can e Sanem.