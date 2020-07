La soap opera DayDreamer - Le ali del sogno continua a ottenere un grande successo. Gli spoiler dell’episodio in programma il 6 agosto 2020 segnalano che le telecamere saranno puntate nuovamente su Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe Aydin (Özlem Tokaslan), i genitori di Sanem (Demet Özdemir) e Leyla (Öznur Serçeler). I due coniugi, pur non sapendo che la loro figlia minore e Can Divit (Can Yaman) stanno insieme, avranno una cattiva opinione sul comportamento di Sanem. Scendendo nel dettaglio i signori Aydin, quando il fotografo tenterà di informarli della relazione con la loro figlia, finiranno per capire solamente che Sanem si è resa protagonista di un bacio sulla guancia nei confronti del proprio capo.

Mevkibe e il marito purtroppo giudicheranno inopportuno quanto accaduto tra la loro secondogenita e il fratello Emre. Intanto Nihat avrà in serbo una sorpresa per la moglie in occasione di un giorno speciale.

DayDreamer, trama del 6 agosto: Can deciso a essere sincero con i genitori di Sanem

Nella puntata della serie tv in onda su Canale 5 giovedì 6 agosto 2020, Can e Sanem finalmente formeranno una coppia di fidanzati. Nihat e Mevkibe però non saranno a conoscenza della storia d’amore tra il fotografo e la loro secondogenita. Il fratello di Emre troverà il coraggio di far sapere ai due coniugi che lui e Sanem si amano, ma il risultato non sarà quello sperato a causa di alcuni equivoci.

Tutto avrà inizio quando i signori Aydin sorprenderanno la figlia e Can su una scogliera: quest’ultimo proverà imbarazzo non appena l’aspirante scrittrice gli farà rimanere una macchia del suo rossetto su una guancia.

A questo punto il fotografo stufo dei continui incontri segreti con Sanem, si presenterà a casa della giovane per essere sincero con Mevkibe e Nihat una volta per tutte.

La sorella di Leyla vieta al fotografo di dire la verità ai suoi familiari, Nihat e Mevkibe nervosi

Non appena Can rivelerà a sua madre e a suo padre di essersi baciati, l’aspirante scrittrice preciserà che si è trattato di un gesto di gratitudine per via della promozione ricevuta alla Fikri Harika, ovvero per essere diventata sceneggiatrice.

Anche se la sorella di Leyla riuscirà a impedire al suo amato di far venire a galla la verità, i futuri suoceri del primogenito di Aziz considereranno scorretto il comportamento della fanciulla.

Inoltre Nihat e la moglie saranno nervosi poiché la stessa sera dovranno festeggiare una data speciale da non dimenticare.

Nello specifico il signor Aydin farà credere alla consorte di non ricordarsi del loro anniversario di matrimonio, mentre invece il suo obiettivo sarà quello di sorprenderla durante la cena dedicandole una poesia scritta da lui.