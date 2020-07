Interessanti anticipazioni arrivano dalla Turchia per quanto riguarda DayDreamer - Le ali del sogno, la soap del pomeriggio di Canale 5 che sta appassionando non poco il pubblico italiano. Se è già noto che Can e Sanem dovranno lottare molto per il loro amore, che si troverà ad affrontare numerosi ostacoli prima di giungere al sospirato lieto fine, non andrà meglio a Leyla. Infatti, la bella sorella maggiore della protagonista capirà ben presto che il suo cuore batte per Emre, suo capo e minore dei fratelli Divit. Emre, però, sarà diviso tra la sua collaboratrice e Aylin, la quale continuerà a tramare contro l'azienda pubblicitaria di famiglia.

Leyla confida a Sanem l'amore per il suo capo

Le puntate turche di DayDreamer rivelano che la storia d'amore di Can e Sanem sarà affiancata da un'altra relazione complicata che vedrà protagonisti Leyla ed Emre. Quest'ultimo, però, al contrario di suo fratello maggiore che avrà in testa solo la dolce aspirante scrittrice, farà soffrire non poco la sorella di Sanem in quanto la presenza della ex fidanzata sarà un elemento destabilizzante. Nelle puntate in onda in Italia attualmente, Emre ha appena scoperto che Aylin ha messo nei guai Can rubando le sue foto. A consolarlo dopo la rottura con la perfida donna sarà proprio Leyla, che si accorgerà pian piano di nutrire ben più che stima nei confronti dell'uomo per cui lavora.

I sentimenti di Leyla aumenteranno quando Emre dopo un successo lavorativo la inviterà a cena fuori: la gioia della ragazza durerà ben poco perché il minore dei Divit preferirà passare la serata con la ex. Delusa per quanto accaduto, Leyla troverà il coraggio di confidarsi con Sanem, ala quale però pur volendo appoggiare la sorella si troverà in difficoltà perché a conoscenza delle perfide macchinazioni di Emre ai danni di Can.

Sanem e Leyla: sentimenti per i fratelli Divit

Leyla, inoltre, dichiarerà alla sorella di non nutrire alcun interesse nei riguardi del macellaio Osman, che invece è da sempre innamorato di lei. In vena di confidenze, Leyla coglierà l'occasione per chiedere a Sanem cosa la lega veramente a Can, visto che col tempo tra i due la complicità sarà sempre più palpabile ed innegabile.

Sanem, però, preciserà che tra lei e il fotografo c'è stato qualcosa ma che tutto è ormai finito.

Leyla mostrerà il suo appoggio alla sorella, che ricambierà di buon grado. Le due si renderanno conto che il loro interesse sentimentale è ricaduto proprio sugli affascinanti fratelli Divit. Dunque, le due storie d'amore andranno di pari passo, ma non sempre tra i vari personaggi regnerà la pace: i colpi di scena a DayDreamer sono sempre dietro l'angolo.