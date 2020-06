L’amore appena sbocciato tra Can Divit e Sanem Aydin, protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno, sta coinvolgendo sempre di più i telespettatori di Canale 5. Le trame delle puntate della soap turca diventano sempre più avvincenti ma hanno tutte un unico comune denominatore: la complicità del fotografo e della dolce aspirante scrittrice. Se durante le puntate attualmente in onda su Canale 5, Sanem sta fingendo di essere fidanzata con Osman, suo amico fraterno, le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 6 al 10 luglio mettono in evidenza la determinazione della collaboratrice dell’agenzia Divit a confessare il suo amore al datore di lavoro.

Non tutto, però, va come previsto da Sanem.

Sanem chiede a Emre di dire la verità

Nella puntata di DayDreamer – Le ali del sogno che verrà trasmessa lunedì 6 luglio, Sanem comincerà a manifestare la sua insofferenza per le discussioni che si sono venute a creare con Can. La giovane a questo punto, stanca di mentire all’uomo per cui ha perso la testa, chiederà ad Emre, il quale continua a tenerla in pugno, di dire la verità sul suo piano per far fuori dall’azienda il fratello. Aydin arriverà a pensare di dimettersi per porre fine alle macchinazioni di Emre.

Durante la puntata di martedì 7 luglio, Can scoprirà che è stata Sanem ad ideare la campagna pubblicitaria alla quale l’agenzia sta attualmente lavorando.

Il fotografo, così, anche se non troppo convinto della presenza della ragazza nel suo gruppo di lavoro, chiederà a Sanem di lavorare al suo fianco per portare a termine il progetto lavorativo.

Sanem decisa a confessare il suo amore a Can

Durante la puntata di DayDreamer di mercoledì 8 luglio Sanem prenderà il coraggio a due menai e andrà a casa di Can per poter spiegare finalmente il motivo per cui i suoi atteggiamenti non sono sempre chiari, essendo sotto ricatto di Emre.

Inoltre, la giovane avrà tutte le intenzioni di confessare il suo amore all’affascinante fotografo. Qualcosa però rovinerà i piani di Sanem: Polene, la fidanzata storica di Can sarà proprio nella dimora di Divit.

Nella puntata di giovedì 9 luglio, l’agenzia pubblicitaria Divit otterrà un importante contratto con un’azienda di prodotti organici che avrà tutta l’intenzione di sviluppare un’idea di Sanem, la quale si farà notare sempre di più per la sua creatività..

Nell’ultima puntata settimanale della soap turca che andrà in onda venerdì 10 luglio, il padre di Sanem, Nihat, stanco di passare il suo tempo in casa, deciderà di aprire un negozio di polpette vegane con l’aiuto di Muzzafer. I due cercheranno di coinvolgere anche Osman, dando vita a siparietti molti divertenti.

Un’altra settimana intensa di DayDreamer attende di telespettatori di Canale 5.