A catturare l’attenzione dei fan italiani della soap opera Daydreamer - Le ali del sogno, non saranno soltanto i due protagonisti principali. Gli spoiler turchi infatti rivelano che nei prossimi episodi si assisterà a una svolta inaspettata tra Ayhan (Ceren Tasci) e Ceycey (Alain Celik).

La migliore amica di Sanem arriverà a inscenare un finto fidanzamento con Muzaffer (Cihan Ercan), quando si renderà conto di essersi innamorata del dipendente dell’azienda pubblicitaria dei Divit. Agendo in tale maniera la sorella del macellaio Osman però finirà per spezzare nuovamente il cuore del collega dell’aspirante scrittrice, invece di farlo ricredere su di lei.

Daydreamer, trame turche: Ceycey si dichiara ad Ayhan

Presto nella serie tv di origini turche sembreranno esserci i presupposti per la nascita di un'altra storia d’amore, oltre a quella di Can e Sanem. Tutto comincerà quando Ceycey troverà finalmente il coraggio di confessare i suoi sentimenti ad Ayhan. L’uomo sarà sincero con la migliore amica di Sanem, dopo aver lavorato alla Fikri Harika per la realizzazione dello spot pubblicitario dei prodotti biologici. Nonostante ciò il dipendente dall'azienda dei Divit farà parecchia fatica non appena si troverà da solo con la sorella di Osman, al tal punto che sarà fondamentale l’intervento di Sanem. Quest’ultima infatti darà dei preziosi consigli al collega, per fargli fare breccia nel cuore della sua amica.

La situazione si complicherà nell'istante in cui Ayhan spaventata dall'idea di dover vivere un’esperienza mai vissuta, dirà chiaramente a Ceycey di non sentirsi pronta per diventare la sua ragazza. Proprio quando la sorella di Osman capirà di aver sbagliato a respingerlo, il dipendente della Fikri Harika darà l’impressione di non voler sapere più nulla della fanciulla.

La messinscena della sorella di Osman e Muzaffer, Ceycey sempre più deluso

Ceycey infatti, visibilmente provato dal rifiuto ricevuto sceglierà di prendere le distanze dalla donna che ama, facendole credere di non voler intraprendere una relazione con una persona che non ha mai avuto un fidanzato. La giustificazione del collega di Sanem non piacerà per niente ad Ayhan, visto che si servirà della complicità di Muzzaffer per riconquistarlo.

Quest’ultimo accetterà di fingere di avere una liaison amorosa con la sorella di Osman, durante una cena in un lussuoso ristorante.

A questo punto l'amica di Sanem e Muzaffer attueranno la loro messinscena, precisamente sotto lo sguardo di Ceycey. Quest’ultimo non appena vedrà Ayhan in compagnia di un altro uomo manifesterà la sua immensa delusione e gelosia, dato che farà presente alla stessa che evidentemente non provava nulla nei suoi confronti per essersi consolata così in fretta. Dopo essere riuscita nel suo intento la sorella di Osman continuerà ad allontanarsi da Ceycey, che ancora spiazzato da quanto accaduto sarà sempre più convinto di non aver incontrato la sua dolce metà.