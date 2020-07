Gli intrighi e i colpi di scena continuano a non mancare nelle trame della telenovela iberica Una vita. Nelle prossime puntate Genoveva Salmeron (Clara Garrido) mostrerà sempre di più il suo vero volto, a seguito del decesso del marito Samuel Alday (Juan Gareda). La darklady si servirà della complicità del nuovo compagno Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) per portare al termine la sua spietata vendetta.

La vedova del gioielliere, oltre a rovinare economicamente tutti gli abitanti del quartiere, farà di tutto per far entrare in crisi una storica coppia. A essere presi di mira saranno Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Liberto Seler (Jorge Pobes).

Il matrimonio dei due coniugi sarà a rischio, a causa di Genoveva che vorrà far cadere tra le sue braccia il nipote di Susana per farlo entrare in crisi con la consorte.

Una vita, spoiler: il crollo della banca americana

Le anticipazioni relative a ciò che succederà negli episodi in programma tra qualche settimana, svelano che Genoveva, dopo aver perso il compianto marito Samuel per mano di Cristobal, farà ritorno in paese. La donna si rivelerà essere sposata con Alfredo Bryce, un socio di una banca americana in procinto di fallire a causa di alcuni affari andati nel peggiore dei modi nel nord Africa. Salmeron in pochissimo tempo riuscirà a convincere i residenti di Acacias 38 a investire i loro risparmi nella banca gestita da suo marito: tra coloro che si faranno ingannare dalla darklady ci saranno anche Rosina e Liberto.

Purtroppo tutti gli abitanti si renderanno conto di essere stati presi in giro, precisamente quando verrà resa nota tramite i giornali la notizia del crollo della banca americana. La madre di Leonor dopo aver finto di non essere stata lei a fidarsi dei coniugi Bryce si arrabbierà con il marito Liberto, accusandolo di essere la causa della perdita del loro denaro.

Quest’ultimo verrà addirittura umiliato da Rubio, il quale gli dirà di averlo mantenuto per tanti anni con il suo giacimento d’oro.

I cittadini perdono i loro risparmi, Genoveva vuole distruggere il matrimonio di Rosina e Liberto

In seguito Genoveva, non ancora contenta di vedere i vicini disperati per essere stati ridotti nella miseria totale, manipolerà Rosina e Liberto per farli litigare ancora di più.

La moglie di Alfredo troverà qualsiasi scusa per rimanere da sola con il nipote di Susana, sempre con l’obiettivo di farlo allontanare dalla consorte. Nel contempo Rosina spenderà molto denaro per degli acquisti inutili.

I telespettatori potranno apprendere le vere intenzioni di Genoveva durante una conversazione che quest’ultima avrà con la sua alleata Ursula. Nello specifico, dopo aver assunto l’ex istruttrice come domestica, Salmeron farà sapere all’anziana donna di voler sedurre Liberto per farlo lasciare in modo definitivo dalla moglie. Ovviamente la darklady non proverà nessun sentimento nei confronti di Seler, inoltre arriverà a procurarsi un testimone per far apprendere a Rosina del tradimento del marito.