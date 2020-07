DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca che vede come protagonisti della storia gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir, sta continuando ad appassionare sempre di più i telespettatori italiani. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5 rivelano molteplici colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, Sanem Aydin presa dal senso di colpa verso Can Divit deciderà di ribellarsi a Emre e lo metterà al corrente di voler confessare tutta la verità a suo fratello. Tuttavia, l'arrivo improvviso di Polen (Kimya Gokce Aytac) manderà a monte il piano della giovane.

DayDreamer, spoiler puntate in onda dal 6 al 10 luglio: Sanem minaccia Emre di raccontare la verità a Can

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap DayDreamer - Le ali del sogno, in onda dalla prossima settimana su Canale 5, raccontano che Sanem continuerà a sentirsi in difficoltà a causa della situazione che si è creata con Can: quest'ultimo è stato sospeso dall'associazione mondiale fotografi anche per colpa sua. Per questo motivo, la giovane Aydin minaccerà Emre (Birand Tunca) di licenziarsi dall'azienda Fikri Harika e di raccontare tutta la verità a suo fratello. Nel frattempo il fotografo scoprirà che è stata proprio Sanem a ideare la nuova campagna pubblicitaria che stanno realizzando per un nuovo cliente, ragion per cui deciderà di renderla partecipe al progetto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, visto e considerato che in seguito Sanem si recherà nell'abitazione di Can intenzionata a confessare al giovane la verità sul suo comportamento e anche l'amore che prova per lui.

Anticipazioni, DayDreamer - Le ali del sogno: Sanem trova Polen a casa di Can

Gli spoiler di DayDreamer - Le ali del sogno dal 6 a 10 luglio rivelano che il destino sembrerà remare contro la sorella di Leyla, infatti, una volta arrivata a casa di Divit troverà di fronte a sé Polen, la fidanzata del fotografo.

Nello stesso momento, Can preparerà la campagna pubblicitaria insieme a Levent, titolare di una azienda di prodotti organici, ispirandosi all'idea che ha avuto la giovane Aydin. Infine Nihat, stanco di condurre una vita da casalingo, deciderà di aprire con Muzzafer un negozio di polpette vegane dove proverà a coinvolgere anche Osman.

In attesa di sapere come si evolverà questa story-line, si ricorda che tutte le puntate della serie televisiva turca vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale alle ore 14:45 circa. Inoltre è possibile rivedere tutti gli episodi settimanali accedendo al sito mediaset play, oppure scaricando l'omonima applicazioni per smartphone e tablet.