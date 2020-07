Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno che riguardano la settimana che va dal 20 al 24 luglio continuano a vedere protagonisti Can e Sanem. I due giovani, sempre più innamorati, dovranno fare i conti con il ritorno di Polen, la storica fidanzata del bel fotografo. Sebbene Divit abbia deciso di chiudere con Polen, quest'ultima non si arrenderà. Frattanto, Guliz farà sapere a Sanem che i due fidanzati hanno intenzione di convolare a nozze. Infine Aydin romperà involontariamente la macchina fotografica di Can, tanto che tutti in agenzia penseranno che la giovane di certo verrà licenziata.

I genitori di Sanem capiscono che la figlia è innamorata

Le anticipazioni di DayDreamer che riguardano la puntata che verrà trasmessa lunedì 20 luglio si concentrano su Osman. Il giovane macellaio amico di Sanem e Leyla, della quale è segretamente innamorato, verrà scelto per la campagna pubblicitaria di cui si sta occupando l'agenzia Divit. Osman farà un figurone sulle scene, ma per un guasto tecnico, lo spot non sarà fruibile per cui tutta la troupe si fermerà nel quartiere di Sanem per poter girare di nuovo la pubblicità alle prime luci della mattina. Nella puntata di martedì 21 luglio, i lavoratori dell'agenzia pubblicitaria dormiranno nel quartiere di Aydin e il mattino successivo inizieranno a lavorare allo spot di cui Osman sarà sempre protagonista.

Nella puntata che andrà in onda mercoledì 22 luglio a Nihat e Mevkibe, i genitori di Sanem, sarà ben chiaro che tra la figlia e Can c'è qualcosa che va oltre il rapporto lavorativo. Nonostante l'aspirante scrittrice negherà dii essere innamorata dell'affascinante fotografo, i suoi sentimenti verranno presto a galla.

Nihat e Mevkibe allora, per evitare che la dolce Sanem possa stare ancora male, cercheranno di portare a punto un piano perché non vengano arrecate nuove sofferenze ala figlia.

Sanem rompe la macchina fotografica di Can

Nella puntata di DayDreamer di giovedì 22 luglio, Sanem andrà alla festa in onore di Can in compagnia di Guliz, un'altra impiegata dell'agenzia pubblicitaria.

Quest'ultima informerà la protagonista che ben presto Can e Polin andranno a stare sotto lo stesso tetto e non solo. Guliz dirà a Sanem che il fotografo è intenzionato a chiedere in moglie la bellissima scienziata.

Nella puntata della soap turca che i telespettatori vedranno venerdì 24 luglio, Osman deciderà di diventare un modello. Frattanto, Sanem in modo del tutto casuale romperà la macchina fotografica di Can che il fotografo dovrebbe usare per potare a termine un importante lavoro. In agenzia tutti saranno convinti che la ragazza verrà licenziata per via di quello che ha combinato, ma in realtà Can non potrà fare a meno di perdonarla sistemando il suo strumento di lavoro. La settimana dal 20 al 24 luglio donerà, quindi, ai fan di DayDreamer innumerevoli colpi di scena.