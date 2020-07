Su Canale 5 prosegue la messa in onda della serie tv Daydreamer - Le ali del sogno, che farà compagnia ai telespettatori italiani anche dopo l’estate. Gli spoiler dell’episodio in programmazione il 5 agosto, dicono che Sanem Aydin (Demet Özdemir) dimostrerà di essere gelosa delle altissime modelle russe scelte per recitare nello spot realizzato da lei.

Nihat (Berat Yenilmez) e Mevbike (Özlem Tokaslan) dopo aver visto la loro secondogenita sempre più cotta di Can Divit (Can Yaman), parecchio preoccupati la esorteranno ad allontanarsi dal fotografo. Scendendo nel dettaglio i due coniugi crederanno che il fratello di Emre abbia avuto un atteggiamento sopra le righe con le straniere.

Daydreamer, trama del 5/08: Sanem fa rendere inguardabili le modelle russe

Nella puntata della telenovela turca che verrà trasmessa sul piccolo schermo italiano mercoledì 5 agosto, Sanem sarà ancora impegnata a girare nel suo quartiere la pubblicità scritta da lei con la doppia veste di attrice e regista. Dopo aver scelto gli abiti per lo spot, la sorella di Leyla farà capire di temere il confronto con le modelle selezionate che si riveleranno essere delle ragazze russe molto belle. L’aspirante scrittrice potrà contare sulla complicità della truccatrice Melahat, per rendere inguardabili le donne con delle pessime acconciature.

A questo punto Deren, Ayhan e Aylin, non avranno altra scelta oltre a quella di recitare al posto delle modelle che per la troppa rabbia se ne andranno via dall'agenzia dei Divit.

Intanto Nihat e Mevkibe controlleranno ogni movimento della secondogenita, e le consiglieranno di prendere le distanze da Can, precisandole di averlo visto divertirsi con le modelle.

Emre si serve di Leyla, Aylin decisa a screditare Sanem

Successivamente Leyla sarà entusiasta, quando Emre le farà sapere di essere in procinto di acquisire come cliente la YRT Holding.

La sorella di Sanem crederà che possa esserci una svolta tra lei e il figlio minore di Aziz, ma si sbaglierà. In particolare il fratello di Can inviterà Leyla a pranzare con lui in un ristorante molto elegante: purtroppo la segretaria della Fikri Harika verrà a conoscenza che l’uomo si è servito della sua presenza per stringere un losco affare con un cliente importante.

Nello specifico il secondogenito dei Divit farà avere alla persona in questione una busta con del denaro per firmare una trattativa per la sua azienda. Per terminare Aylin, con un piano diabolico, cerca di screditare Sanem agli occhi di Can.