Continuano a essere movimentate e ricche di intrighi le vicende della nuova soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno, e trasmessa su Canale 5 per tutto il periodo estivo. Nell’episodio che i fan italiani seguiranno il 20 luglio, i due protagonisti principali Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) non si baceranno a causa dell’arrivo improvviso di Deren Keskin (Tugce Kumral).

Dagli spoiler si evince che la direttrice creativa della Fikri Harika comunicherà al ribelle fotografo che gli operatori addetti alla realizzazione del nuovo spot pubblicitario dovranno effettuare di nuovo le riprese.

DayDreamer, trama del 20 luglio: Osman recita bene il ruolo di modello

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 20 luglio al solito orario, raccontano che cominceranno le registrazioni alla Fikri Harika. L’esordio di Osman sul set realizzato per la pubblicità di Orgatte verrà apprezzato molto, poiché sembrerà interpretare alla perfezione la sua parte non appena sostituirà un modello. Il compito del macellaio sarà quello di bere per una giornata intera la bevanda biologica da sponsorizzare, prodotta dal signor Levent.

Il fratello di Ayhan verrà raggiunto anche dalla diabolica Polen che scatenerà la gelosia di Sanem per il fatto che lascerà intendere a tutti coloro che saranno presenti di avere ancora una relazione sentimentale con Can.

Quest’ultimo non perderà tempo per rassicurare in fretta l’aspirante scrittrice, dicendole che tra lui e la sua ex fidanzata in realtà è finita in modo definitivo.

Guasto tecnico nell’azienda dei Divit, Sanem e Can in procinto di baciarsi

La sorella di Leyla invece inviterà il primogenito di Aziz a stare tranquillo, quando gli sottolineerà di non aver trascorso la notte con Levent come lui invece credeva.

Dopo alcune ore la secondogenita degli Aydin farà una passeggiata in spiaggia e, come nel sogno, fatto deciderà di farsi un bagno venendo raggiunta immediatamente dal suo capo. L’aspirante scrittrice e Can si scambieranno un abbraccio non appena saranno vicini.

Proprio quando sembrerà andare tutto nel verso giusto, i dipendenti dell’agenzia dei Divit avranno un grosso problema da risolvere il prima possibile: per colpa di un guasto tecnico il set precedente risulterà inutilizzabile.

A dare la spiacevole notizia al primogenito di Aziz, nell’istante in cui avrà il tanto atteso avvicinamento con Sanem, sarà Deren. Il fratello di Emre apprenderà che le registrazioni del suo nuovo progetto dovranno essere rifatte il giorno successivo, poiché la scheda della fotocamera usata era rotta.