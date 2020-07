Continuano le vicende dei protagonisti della nuova soap turca di successo di Canale 5, DayDreamer- Le Ali del Sogno. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 3 al 7 agosto, rivelano che i telespettatori assisteranno a numerosi colpi di scena. Can e Sanem cominceranno finalmente a vivere la loro relazione e il giovane cercherà in ogni modo di convincere la ragazza ad informare anche i suoi genitori della loro relazione. Tra loro non mancherà qualche battibecco. Sanem intanto comincerà a lavorare anche come regista e questo provocherà la gelosia di Aylin che farà di tutto per metterle i bastoni tra le ruote.

Leyla verrà nuovamente delusa da Emre.

Emre preoccupato per la sua posizione

Can e Sanem coninceranno a vivere serenamente la loro relazione, ma i loro atteggiamenti da innamorati finiranno per preoccupare parecchio Emre che, infastidito dalla loro vicinanza, comincerà a temere che la donna possa rivelare al fratello tutta la verità sul suo vile comportamento. Intanto Aylin comincerà ad elaborare un nuovo piano per fare in modo di screditare ancora una volta Sanem agli occhi del maggiore dei Divit.

La felicità di Sanem

Sanem, felice per la sua relazione con Can, si recherà di notte a causa dei suoi amici storici Osman e Ayhan per raccontare loro tutto ciò che sta vivendo. I genitori della ragazza, invece, cominceranno a preparare con entusiasmo tutto l'occorrente per il catering per la troupe che sarà presente quando verrà girato lo spot completamente pensato dalla loro figlia.

La signora Deren invece annuncerà a Sanem che dovrà fare uno stage all'interno dell'azienda come copywriter, ma questa notizia non verrà presa bene da CeyCey. La madre di Muzzaffer addolorata per la lontananza del figlio, impegnato a svolgere il servizio militare, finirà per confessare a Melahat e a Mevkibe che si è messa in società con Cakal Ishan.

Nonostante i problemi finanziari, nell'azienda dei fratelli Divit, si comincerà a montare il set per lo spot di Sanem. La madre della donna comincerà a sospettare che i soldi che sua figlia ha utilizzato per estinguere il loro debito, siano una donazione del signor Can.

Ailyn contro Sanem

Decisa a scoprire particolari sul conto di Sanem, Aylin si recherà da Melahat per fare la manicure.

Questo col chiaro intento di trovare elementi utili per mettere in cattiva luce la donna agli occhi di Can. I due innamorati invece continueranno a cercare momenti in cui potersi scambiare delle tenerezze. Successivamente Sanem comincerà il suo lavoro da regista per lo spot pubblicitario nel suo quartiere. Quando arriveranno le modelle russe scelte per il ruolo, si farà prendere dal panico a causa della loro disarmante bellezza e deciderà di sostituirle con Deren, Ayhan e Aylin.

I genitori della ragazza la metteranno in guardia circa il comportamento di Can, secondo loro colpevole di essersi intrattenuto più del dovuto con le modelle russe. Per Leyla arriverà una nuova delusione, scoprirà che l'invito a pronzo di Emre ha un fine diverso da quello che sperava.

Can esprimerà il suo desiderio di voler informare i genitori della sua fidanzata della loro relazione, ma loro finiranno per interpretare in maniera errata le intenzioni dell'uomo.

Niath farà credere a sua moglie di essersi dimenticato del loro anniversario di nozze, ma in realtà le organizzerà una sorpresa.

Sanem invece comincerà ad elaborare il suo primo testo da copywriter ma siccome tutte le sue proposte verranno rifiutate, finirà per discutere con Can. Nonostante il loro litigio, Can si recherà ugualmente a casa della ragazza per i festeggiamenti dell'anniversario dei genitori, ma in serata ci sarà un imprevisto.