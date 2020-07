Le anticipazioni di Una vita riservano ricche sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda in Italia prossimamente Agustina, interpretata dall’attrice Pilar Barrera, scoprirà di essere gravemente malata e di avere i giorni contati, ma in realtà la donna non è in fin di vita, crede tutto ciò a causa di una vendetta che Genoveva progetterà insieme a Úrsula Dicenta. Quest'ultima ha falsificato i risultati delle analisi della domestica, così da farle credere di avere ormai pochi giorni di vita. Agustina sarà talmente disperata da pensare di farla finita per sempre, così si butterà dalla finestra.

Agustina accusa dei dolori al ventre

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse prossimamente in Italia Agustina, la domestica di Don Felipe, scoprirà di essere gravemente malata. La donna comincerà ad accusare all'improvviso dei forti dolori al ventre, per questo motivo deciderà di farsi visitare da un medico, il quale gli prescriverà una cura da seguire. Nonostante le cure, le condizioni della domestica peggioreranno drasticamente. Agustina sarà assistita dalle sue colleghe di lavoro, le quali saranno molto dispiaciute per le sofferenze patite della donna. Dagli esami risulterà che una grave malattia del sangue con poche possibilità di restare in vita. Dopo aver scoperto di non avere altre soluzioni, Agustina cadrà nell'angoscia più totale e comincerà ad avere brutti pensieri.

Genoveva vuole vendicarsi di Agustina

Agustina comincerà a pensare che sia meglio morire con dignità, così da non pesare ulteriormente al suo padrone Felipe. In realtà la domestica non è stata colpita da nessuna malattia, il tutto fa solamente parte del diabolico piano di vendetta architettato da Genoveva.

Agustina, in realtà, è stata avvelenata da Ursula Dicenta, per questo motivo ha iniziato ad accusare i primi malesseri. Genoveva vorrà vendicarsi della domestica visto che ha negato l'ospitalità a lei e suo marito mentre erano intenti a nascondersi da Cristobal.

Úrsula avvelena Agustina

Úrsula continuerà a versare un pizzico di veleno nelle tisane di Agustina tutti i giorni, con lo scopo di far pensare alla donna che è in fin di vita.

Con il passare del tempo la domestica sarà talmente depressa ed esausta al punto di pensare di farla finita, così prenderà una drastica decisione: in un momento di grande sconforto la donna si getterà dalla finestra. La donna verrà immediatamente soccorsa dagli abitanti di Acacias, che verserà in gravi condizioni.