Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana "Beautiful", nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti ci saranno importanti novità. In particolare, Brooke Logan proverà a fare l'ultimo tentativo per convincere sua figlia Hope a non sposare Thomas Forrester, argomentando che dopo il matrimonio sarà solo la moglie dello stilista e non la madre di Douglas.

Brooke cerca di convincere la figlia a non sposare Thomas

Intanto, a Villa Forrester verranno ultimati gli ultimi preparativi per le nozze, con gli invitatati che attenderanno nel salone delle cerimonie l'arrivo della sposa.

Nel frattempo, Thomas indosserà il proprio abito, così come suo figlio Douglas. Lo stilista nell'attesa che arrivi Hope intratterrà i suoi ospiti, però mancherà sua madre all'evento, in quanto sarà fuori città per lavoro. Invece, il padre Ridge sarà accanto a lui in questo giorno così importante: l'uomo penserà che effettivamente suo figlio e Hope saranno una bella coppia affiatata e felice.

Ma non tutti condivideranno lo stesso pensiero dell'imprenditore. Infatti, Brooke sarà convinta che sua figlia stia per compiere un errore di cui si pentirà amaramente. Proprio per questo motivo, la donna proverà in tutti i modi a convincere Hope a ripensarci e a non sposare lo stilista.

Liam farà un nuovo avvertimento al fratello di Steffy

Intanto, Steffy sarà bellissima per il matrimonio di suo fratello, Liam non potrà fare a meno di notarlo e le farà i complimenti. Nel mentre, la babysitter preparerà Kelly e Phoebe per il loro primo matrimonio. Successivamente, la madre delle bambine e Spencer rideranno e scherzeranno in auto come una coppia felice, durante il tragitto per la villa.

Poi, giunti a destinazione, Steffy correrà da Hope e la aiuterà a prepararsi. Nel mentre, Liam lancerà un ultimo avvertimento allo stilista, dicendo che non dovrà far soffrire Logan per nessun motivo.

Poco dopo, Steffy dirà a Hope che deve sposare Thomas solo se è sicura, altrimenti potrà sempre ripensarci.

Logan però abbraccerà la sorellastra e fingerà di essere felice. Poi, all'improvviso la madre tornerà nuovamente da lei e le dirà che non dovrà sposare lo stilista solo per il bene del piccolo Douglas, in quanto con il matrimonio diventerà solo moglie dell'uomo e non madre del bambino.

Nel frattempo Flo sarà in ritardo per la cerimonia: le zie non potranno fare a meno di notarlo e si chiederanno come mai la ragazza non sia ancora arrivata.

Non rimane che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità. Intanto, chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi durante la messa in onda tv, potrà recuperarli in qualsiasi momento tramite la piattaforma di Mediaset play.