Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che nella puntata che andrà in onda lunedì 13 luglio, Can manifesterà la sua gelosia nei confronti di Sanem che darà attenzione a Levent, un nuovo arrivato. La giovane, dal suo canto, si ingelosisce a causa della presenza di Polen, ex fidanzata del fotografo.

DayDreamer va in onda ogni giorno alle ore 2 e 50 del pomeriggio su Canale 5. La fiction racconta le vicende che ruotano attorno ai due protagonisti: Sanem, dipendente di un'azienda molto importante e Can, fotografo di fama mondiale e proprietario dell'azienda. La loro relazione viene continuamente messa alla prova a causa delle bugie che Sanem ha dovuto raccontare a causa di Emre, fratello del fotografo.

Anticipazioni 13 luglio: Can si ingelosisce

Nelle scorse puntate, Sanem era sul punto di dichiararsi a Can ma, una volta giunta a casa del fotografo, ad aprirle la porta è stata Polen. Da quel momento la giovane ha deciso di tornare a lavorare in azienda per tenere sotto controllo la situazione tra l'uomo che ama e la sua ex fidanzata. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 13 luglio ci sarà l'arrivo di un nuovo personaggio, Levent, titolare di un'azienda di prodotti biologici (e figlio di Remide). L'uomo lavorerà al fianco di Can sull'idea realizzata da Sanem, la quale ha avuto grande importanza nella nuova campagna pubblicitaria. Intanto la giovane dipendente è sempre più gelosa del fotografo a causa di Polen e fa di tutto per mostrare interesse nei confronti del nuovo arrivato Levent.

Can, dal suo canto, è infastidito dalle attenzioni che Sanem riserva al figlio di Remide. Aylin chiede al fotografo di prendere in gestione una campagna pubblicitaria molto importante in cambio di un grande favore.

Nelle prossime puntate: Can e Sanem litigheranno

Secondo le anticipazioni turche, verranno fatte in agenzia delle riprese per uno spot sulla linea organica dell'azienda di Levent, con un catering allestito da Osman.

Il giudice nella gara tra la Aydin e Aysun sarà Can, il quale verrà imboccato da Sanem e dovrà decretare il vincitore. Intanto la giovane e il suo capo avranno una lite molto pesante a causa di Polen, ma il fotografo chiarirà che tra di loro non è successo nulla. Tra i due ci sarà quasi un bacio che verrà poi interrotto da Deren.

Dopo il chiarimento, Sanem e Can riprenderanno a lavorare insieme e la loro intesa si farà sempre più forte. Polen, dal suo canto, cerca la complicità di Aylin per riconquistare il cuore del fotografo. Intanto, Leyla pensa che tra lei ed Emre ci sia qualcosa, ma le sue convinzioni saranno presto abbattute poiché il proprietario dell'azienda non si comporterà molto bene con lei. Osman sarà il nuovo modello per lo spot pubblicitario.