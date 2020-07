Nel corso delle prossime puntate della soap Una vita, il pubblico italiano rivedrà uno storico personaggio femminile non più presente nelle trame. Si tratta della defunta Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel), che ricomparirà nelle vicende dello sceneggiato ma sotto forma di spettro. L’ex darklady di Acacias 38 terrorizzerà diverse volte la sua acerrima nemica Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), quando quest’ultima sarà in conflitto con Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

La figlia di Fabiana Aguado farà vivere dei momenti di puro terrore all'ex istruttrice, poiché a causa sua si ricorderà del passato.

Una vita spoiler: Ursula rimane sola dopo la partenza di Telmo e Mateo

Le anticipazioni spagnole degli episodi che occuperanno Canale 5 prossimamente, raccontano che si tornerà a parlare di una donna non più in scena che in passato ha procurato tanto dolore a diversi abitanti. I fan della soap si sono sempre chiesti se Cayetana Sotelo Ruz potrebbe essere sopravvissuta, poiché il suo corpo non è mai stato ritrovato nonostante fu stata dichiarata morta a seguito dell’incendio avvenuto nel suo appartamento.

La darklady tornerà, ma sarà un’allucinazione di Ursula che perderà il senno della ragione dopo parecchi scontri avuti con la sua ex complice Genoveva Salmeron. Tutto avrà inizio, quando l’ex istruttrice rimarrà sola dopo la morte di Lucia Alvarado, per il fatto che Telmo Martinez e il piccolo Mateo non si troveranno più ad Acacias 38.

Dicenta convinta di vedere Cayetana, Genoveva caccia l’ex istruttrice dalla sua abitazione

La vedova del compianto Jaime Alday decisa a riavere il controllo del quartiere stringerà una pericolosa alleanza con Genoveva, nell'istante in cui quest’ultima rimetterà piede nella cittadina iberica per vendicare il decesso del marito Samuel.

Ursula non potrà più tornare indietro, quando si renderà conto di aver sbagliato a fidarsi di Salmeron. L’ex governante infatti comincerà ad avere delle visioni che la tormenteranno.

Tuttavia, a impaurire l’anziana donna sarà la presenza di Cayetana, poiché si convincerà di aver visto veramente la sua nemica.

Quest’ultima dopo essere apparsa intenta a passeggiare per le strade del quartiere condizionerà Ursula, al tal punto di arrivare a ordinarle di commettere delle cattive azioni nei confronti dei vicini. Dicenta dimostrerà di essere nel delirio totale, nel momento in cui chiederà a Fabiana se sua figlia possa essere viva. Intanto Genoveva coglierà l’occasione al volo per sbarazzarsi una volta per tutte di Ursula, ma quando la caccerà via dalla sua abitazione la farà diventare ancora più violenta sotto lo sguardo di Felipe Alvarez Hermoso.