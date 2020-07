L'appuntamento con la soap opera Daydreamer - Le ali del sogno, proseguirà ininterrottamente per tutto il mese di agosto. La favola moderna che vede protagonisti Can e Sanem continuerà a tenere incollati gli spettatori di Canale 5 anche per tutto il mese più caldo dell'anno, con delle puntate che si preannunciano ricche di colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto tra Can e Sanem, che appariranno sempre più in crisi e lontani l'uno dall'altro e come se non bastasse il fotografo dovrà fare i conti con l'arrivo del tutto inaspettato di sua mamma.

Daydreamer, anticipazioni turche: Can va in bancarotta e collabora con Fabbri

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Daydreamer tratte dalla Turchia, rivelano che la perfida Aylin comincerà a minacciare di voler raccontare a Can tutta la verità sulle bugie che gli sono state dette in questi mesi da Emre con la complicità di Sanem.

Ma ben presto sarà proprio Can a scoprire tutta la verità: il fotografo, infatti, troverà lo stesso anello di fidanzamento di Sanem all'interno della borsa di Aylin e ricostruirà tutto nella sua mente. Questa, quindi, sarà l'occasione giusta affinché Emre e Sanem si prendano le loro responsabilità e decidano di raccontare la verità al fotografo. Quale sarà la sua reazione di fronte a questa inaspettata rivelazione?

E poi ancora le anticipazioni di Daydreamer che andranno in onda prossimamente in Italia, rivelano che Can dovrà fare i conti anche con un'inaspettata bancarotta che riguarderà la sua società e che sarà un evento a dir poco spiazzante che lo porterà a fare delle scelte importanti. Il fotografo, infatti, per salvare la Fikri sarà costretto a collaborare con il signor Fabbri e di conseguenza tornerà a lavorare anche a stretto contatto con Sanem.

Arriva la mamma di Can ed Emre

Il rapporto tra i due, infatti, continuerà ad essere teso e saranno sempre più distanti l'uno dall'altro. Un ruolo importante in questa vicenda sarà svolto da Emre, che proverà in tutti i modi a farli riappacificare e a fare in modo che tra i due possa ritornare di nuovo il sereno.

Riuscirà il fratello di Can nella sua 'impresa'?

Ma gli spoiler turchi della soap opera di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un ritorno inaspettato in scena. Trattasi di Huma, la mamma di Can ed Emre, che per la prima volta comparirà in scena. Una presenza che potrebbe risolvere e svelare molti dei misteri che ruotano intorno alle figure dei due ragazzi, i quali hanno trascorso un'infanzia tutt'altro che facile e serena. L'appuntamento, come sempre, è su Canale 5 alle 14:45 circa.