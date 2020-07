Le trame turche di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda a breve su Canale 5, raccontano che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) deciderà di prendere le distanze da Can Divit prima che possa scoprire che era complice di suo fratello Emre nella rovina della Fikri Harika.

Daydreamer: Sanem scopre che Can è l'Albatros

Le anticipazioni, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, dicono che presto il pubblico italiano farà la conoscenza di Polen, la fidanzata di Can. Purtroppo la modella non riuscirà a far breccia nel cuore del fotografo. Quest'ultimo, infatti, deciderà di recidere ogni legame con la fidanzata, in quanto vuole cominciare una nuova vita con Sanem.

Ma Polen non accetterà di perdere Divit, tanto da trasferirsi con i suoi oggetti personali nella sua villa per convincerlo a darle una seconda chance.

Nel frattempo Aydin sarà informata da Guliz di questa novità. Per questo motivo, l'aspirante scrittrice si rifiuterà di partecipare alla festa di compleanno organizzata per la modella. Il fratello di Emre rimarrà frastornato dall'assenza della sorella di Leyla, per poi scoprire che ha preferito trascorrere la serata con Ceycey. Can, a questo punto, abbandonerà il ricevimento per correre a teatro. Qui, l'uomo ricreerà la stessa atmosfera del loro primo bacio, ma questa volta facendosi riconoscere. Alla fine, Sanem scoprirà che il fotografo non è altro che il suo Albatros.

Aydin spezza il cuore di Divit

Le nuove trame di Daydreamer segnalano che Sanem e Can si lasceranno andare ad un vero bacio sul palco del teatro dopo aver giurato di non lasciarsi più. I due, infatti, appariranno destinati a proseguire felici la loro storia d'amore, se Aylin non ci mettesse lo zampino.

A tal proposito, la sorella di Leyla comincerà ad avvertire dei grossi sensi di colpa per aver aiutato Emre a rovinare la Fikri Harika. Aydin, infatti, avrà intenzione di rivelare i suoi errori al fotografo, sebbene questa iniziativa potrebbe costarle molto caro.

Nel frattempo, la Yuksel organizzerà un diabolico piano ai danni di Metin.

In particolare, la donna raccontare a Divit che il suo amico di infanzia passa delle informazioni a sua madre, con la quale non ha un buon rapporto. Per tale ragione, l'uomo deciderà di troncare ogni rapporto con l'avvocato.

Successivamente Sanem impaurita dalla reazione di Can deciderà di allontanarlo, spezzandogli il cuore. Aydin, infatti, ammetterà di considerarlo solo un amico durante un incontro. Una bugia a fin di bene, che non sarà presa in considerazione da Divit, il quale continuerà imperterrito a corteggiare la giovane.