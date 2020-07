Gli spoiler della nota soap opera Beautiful riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, Thomas Forrester interpretato dall'attore Matthew Atkinson, proverà in tutti i modi a conquistare Hope Logan, l'uomo proporrà alla donna di creare una famiglia con lui e il piccolo Douglas, la donna sarà titubante, ma poi rifiuterà la proposta dell'uomo senza esitare.

In seguito Bill chiederà scusa a suo figlio Liam. Frattanto Brooke Logan sarà in ansia per le strane intenzioni di Thomas, così avviserà sua figlia di stare molto attenta all'uomo.

Wyatt e Florence Fulton, intanto, avranno una bella intesa e si ritroveranno a trascorrere dei bei momenti insieme. Infine, la coppia si recherà da Steffy e Liam.

Hope rifiuta la proposta di Thomas

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 6 al 10 luglio, Xander, Florence e Zoe avranno paura che Thomas racconti tutta la verità a Hope e Steffy riguardo la piccola Beth, ma l'uomo sarà titubante sulla decisione da prendere. Frattanto Thomas sarà sempre più ossessionato da Hope, così chiederà alla donna di formare una famiglia insieme a lui e Douglas. Logan rimarrà assai meravigliata della richiesta del Forrester e inizialmente non saprà come agire nei suoi confronti. Successivamente Hope rifiuterà la proposta di Thomas, poiché la donna sarà ancora molto legata a Liam, nonostante la separazione con l'uomo, inoltre Logan non saprà ancora cosa vorrà per il suo futuro e preferirà rimanere da sola.

Bill parla con Liam

Bill Spencer passerà un periodo notevolmente positivo, l'uomo cambierà totalmente modo di vivere per rimettersi sulla retta via e riuscirà a recuperare il rapporto con Katie. Poi Spencer deciderà di recarsi da Liam e Steffy per chiedere scusa a suo figlio. Successivamente Brooke parlerà con Hope e le consiglierà di stare attenta alle intenzioni di Thomas.

Nel frattempo Florence e Wyatt andranno sempre più d'accordo e avranno una particolare sintonia, i due trascorreranno un pomeriggio tranquillo in spiaggia e poi si recheranno da Liam e Steffy. Durante la visita, Flo rivedrà Phoebe e si renderà conto che Thomas non ha raccontato nulla alla sorella.

Dove guardare le puntate di Beautiful in streaming online

Nell'attesa delle puntate di Beautiful è possibile rivedere alcuni degli episodi della soap opera americana in streaming online, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma dedicata MediasetPlay.it. All'interno dell'apposito sito si possono trovare anche altri contenuti particolari, come i video clip relativi ai personaggi e alle trame di Beautiful.