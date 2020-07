Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno rivelano che nella puntata che andrà in onda venerdì 17 luglio, ci sarà un forte avvicinamento tra Can e Sanem. Infatti, i due faranno un bagno al mare e saranno in procinto di baciarsi.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore tra Sanem, dipendente di un'azienda molto importante, e Can, suo datore di lavoro. Inoltre, nelle ultime puntate abbiamo assistito al ritorno di Polen, ex fidanzata di Can, che rappresenterà un problema per la coppia.

Spoiler puntata del 17 luglio

Nelle scorse puntate, tutti i dipendenti dell'azienda sono stati impegnati in una nuova campagna. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 17 luglio vedremo che il nuovo spot pubblicitario sarà girato a casa dei Divit. In questa occasione l'aria è molto tesa, in quanto CeyCey non vede l'ora di vedere Aydin, tra Aylin e Deren scatta una guerra e Can prova a parlare con Sanem. Tra i due infatti continua a esserci molta tensione, ma riusciranno a chiarirsi: la giovane spiegherà di non essere andata via con Levent e il fotografo dirà che tra lui e Polen è finita. Intanto sul set ci sono altri problemi, in quanto l'attore dello spot si sente male e bisogna trovare un sostituto.

La scelta ricade su Osman, che sembra essere perfetto per la parte.

Anticipazioni 17 luglio: scatta la passione tra Can e Sanem

Nelle scorse puntate, Can e Sanem si sono ormai convinti di provare dei sentimenti l'uno per l'altro. Mentre il fotografo ha avuto il coraggio di dichiarare il suo amore alla sua dipendente, la giovane è troppo presa dai sensi di colpa e non riesce ancora a farlo.

Intanto, ad aggravare la situazione è stato l'arrivo di Polen in città, la quale vuole a tutti i costi riconquistare il cuore del suo ex fidanzato. Sanem si convince che tra i due c'è ancora qualcosa e decide di farsi da parte. Pertanto, nella puntata che andrà in onda venerdì 17 luglio, ci sarà un forte avvicinamento tra Can e Sanem.

Dopo aver smontato il set, tutti i dipendenti dell'azienda vanno via, ma la sorella di Leyla non si unisce a loro. La giovane, infatti, decide di restare un po' da sola e di raccogliere dei fiori che le serviranno per il profumo. Sanem sente l'esigenza di affrontare i suoi pensieri e decide di fare un bagno al mare. In quel momento la raggiungerà Can, il quale la convince a stare da soli insieme. Tra i due c'è un forte avvicinamento che sta per sfociare in un bacio.