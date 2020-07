DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca che vede come protagonisti l'attore Can Yaman e Demet Ozdemir, sta continuando ad appassionare i telespettatori italiani. Le anticipazioni turche rivelano che Can Divit scoprirà che suo fratello Emre ha complottato per sabotare la loro agenzia di famiglia, la Fikri Harika, infatti i due avranno uno scontro. A confessare tutta la verità al fotografo sarà proprio Sanem Aydin, la quale non potrà più nascondere la vicenda al suo fidanzato.

DayDreamer, spoiler turchi: Can affronta Emre

Gli spoiler turchi riguardanti le puntate in onda tra alcune settimane, annunciano che Sanem non potrà più nascondere la verità a Can.

Infatti quest'ultimo pretenderà di avere una spiegazione dalla fidanzata, dopo averla sentita discutere con suo fratello. A questo punto, Aydin sarà obbligata a confessare l Divit di non essere mai stata fidanzata con Osman e che, in verità, ha agito contro di lui sotto ordine di Emre rubando la cartellina rossa il giorno in cui si è introdotta a casa sua. Inoltre, l'aspirante scrittrice dirà al suo fidanzato che l'anello che indossava era un regalo di suo fratello acquistato per Aylin. Infuriato dopo aver scoperto la realtà dei fatti, Can deciderà di recarsi a casa per affrontare Emre, il quale durante lo scontro cercherà di difendersi dalle accuse. Infatti, il figlio minore di Aziz racconterà al fotografo di aver ordinato a Sanem di riprendere i documenti per inviarli alla loro mamma, visto e considerato che è socia del 40% della Fikri Harika.

Il giorno successivo Emre si recherà nell'azienda lavorativa come se non fosse successo niente: in questa occasione, dinanzi a tutti i dipendenti, sarà mandato via dal furioso fratello maggiore, che agirà con lo stesso metodo con Aylin.

La Fikri Harika perde clienti, Can vuole allontanarsi da Sanem

La vicenda inizierà a prendere una piega peggiore nel momento in cui Can, tramite un amico, verrà a sapere che qualcuno ha corrotto un loro delegato per chiudere un contratto commerciale tra le loro rispettive aziende.

Il fotografo, dopo aver collegato tutti gli avvenimenti, non ci metterà molto a capire che dietro a questa storia c'è Emre. Quest'ultimo, oltre a riconoscere i suoi errori, dirà a suo fratello di aver tramato alle sue spalle con l'intenzione di far guadagnare più soldi alla Fikri Harika. Tuttavia l'azienda dei Divit subirà inevitabilmente delle ripercussioni, in quanto l'accusa di corruzione gli farà perdere svariati clienti.

A questo punto Emre proverà a trovare una soluzione con Aylin, la quale suggerirà al fidanzato di fare ricadere le accuse su Can, così da far fallire in modo definitivo l’azienda della sua famiglia. Se da un lato il figlio minore di Aziz riceverà il supporto di Leyla (Oznur Serceler), dato che sarà l'unica persona che resterà al suo fianco in questo periodo così difficile, dall’altro il fotografo rimarrà fermo nella sua considerazione. Nel dettaglio, Can sarà sempre più certo che se Sanem l'avesse avvertito prima, la sua società non sarebbe sull'onda del fallimento. Per questo motivo, il figlio maggiore dei Divit si convincerà ulteriormente a chiudere la relazione con la giovane Aydin.